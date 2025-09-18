В Украине обновят механизм перерасчета пенсий Сегодня 15:17 — Личные финансы

В Украине обновят механизм перерасчета пенсий

Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о сохранении минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц».

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает ежегодный перерасчет пенсий, назначенных в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О государственной службе». Индексация будет осуществляться с 1 марта с учетом роста доходов и потребительских цен по коэффициенту, определенному в статье 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Предлагается обновить механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его стабильным и предсказуемым как для нынешних пенсионеров, так и для тех, кто сейчас проходит военную службу и в будущем будет иметь право на выплаты.

Также уточняется порядок внесения изменений в законы Украины, регулирующие пенсионное обеспечение.

Кроме того, документ предлагает урегулировать условия взыскания средств с пенсии должника. Если размер пенсии превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, после отчислений ее выплата не может быть меньше этого минимума.

Напомним, в Украине была проведена индексация пенсий 1 марта текущего года. Минимальное повышение пенсий составило не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации составил 1500 гривен. Средний уровень роста пенсий после индексации составил 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырос с 5789 грн до 6345 грн.

В этом году больше не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий.

