Как изменятся зарплаты учителей после повышения в 2026 году
Кабинет Министров Украины в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических сотрудников.
Об этом идет речь в презентации бюджета, подготовленной Министерством финансов. По информации ведомства, на повышение заработной платы учителям в 2026 году будет направлено 41,8 млрд гривен.
Рост зарплат состоится в два этапа:
- с 1 января 2026 года — на 30%;
- с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.
Таким образом, в 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января 2026 года она вырастет до 21 707 гривен, а с 1 сентября — до 25 037 гривен.
Напомним, Кабинет Министров принял проект госбюджета на 2026 год. Расходы госбюджета составляют 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года); доходы 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Также Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
Правительство прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. Средний курс гривны к доллару составит:
- 42,4 грн/доллар в 2025 году;
- 45,7 грн/доллар в 2026 году.
Как заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества уклоняющихся от налогообложения и тех, кто это покрывает.
