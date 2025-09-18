0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменятся зарплаты учителей после повышения в 2026 году

Личные финансы
86
Как изменятся зарплаты учителей после повышения в 2026 году
Как изменятся зарплаты учителей после повышения в 2026 году
Кабинет Министров Украины в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических сотрудников.
Об этом идет речь в презентации бюджета, подготовленной Министерством финансов. По информации ведомства, на повышение заработной платы учителям в 2026 году будет направлено 41,8 млрд гривен.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Рост зарплат состоится в два этапа:
  • с 1 января 2026 года — на 30%;
  • с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Таким образом, в 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января 2026 года она вырастет до 21 707 гривен, а с 1 сентября — до 25 037 гривен.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Напомним, Кабинет Министров принял проект госбюджета на 2026 год. Расходы госбюджета составляют 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года); доходы 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Также Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
Правительство прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. Средний курс гривны к доллару составит:
  • 42,4 грн/доллар в 2025 году;
  • 45,7 грн/доллар в 2026 году.
Как заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества уклоняющихся от налогообложения и тех, кто это покрывает.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems