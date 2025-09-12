Правительство планирует запустить новые программы поддержки ВПЛ на 2,1 млрд грн
Министерство социальной политики планирует ввести новые программы социальной поддержки маломобильных ВПЛ, количество которых ежедневно увеличивается из-за ухудшения ситуации на востоке страны.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Разработанный документ предусматривает 2 экспериментальных проекта:
- Долговременный медсестринский уход (до 30 дней) включает медицинское обеспечение, уход, четырехразовое питание, психологическую поддержку, на что государство компенсирует учреждениям здравоохранения 530 грн/день.
- Приюты для маломобильных ВПЛ — услуги включают одноразовое питание, базовые условия проживания, на что государство оплатит 262 грн/день поставщикам социальных услуг.
Ожидается, что реализация проектов может начаться уже в сентябре 2025 года и продлится до декабря 2026 года.
В 2025 году планируется выделить 519 млн грн, а в 2026 году — уже 1,64 млрд грн.
«Важно не только принять решение на бумаге, но и обеспечить его эффективную реализацию, ведь эвакуированных маломобильным ВПЛ требуется помощь со стороны государства для интеграции в новых общинах», — написал Фролов.
Напомним, по состоянию на август 2025 года в Украине зарегистрировано 4,4 млн. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых почти миллион получают социальные выплаты.
На днях стартовал механизм государственной компенсации для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в рамках программы єОселя.
Программа предусматривает:
- 70% компенсации первого взноса по ипотеке;
- 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредита;
- до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки (комиссии, сборы, страхование).
Поделиться новостью
Также по теме
Банкир дал прогноз, что будет с депозитами в Украине до ноября
ЕС продлил персональные санкции против россии и готовит 19-й пакет
Правительство планирует запустить новые программы поддержки ВПЛ на 2,1 млрд грн
Контракт 18−24: в Минобороны разъяснили, что получат молодые добровольцы за службу
Прогноз цен на Ripple, Cardano и XYZVerse: XYZ нацелен на рост, XRP — на 3 $, а ADA — на 1 $
Польша фиксирует рост приезда украинцев в возрасте 18−22 лет