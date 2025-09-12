Правительство планирует запустить новые программы поддержки ВПЛ на 2,1 млрд грн Сегодня 15:19

Министерство социальной политики планирует ввести новые программы социальной поддержки маломобильных ВПЛ, количество которых ежедневно увеличивается из-за ухудшения ситуации на востоке страны.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

2 экспериментальных проекта: Разработанный документ предусматривает

Долговременный медсестринский уход (до 30 дней) включает медицинское обеспечение, уход, четырехразовое питание, психологическую поддержку, на что государство компенсирует учреждениям здравоохранения 530 грн/день.

включает медицинское обеспечение, уход, четырехразовое питание, психологическую поддержку, на что государство компенсирует учреждениям здравоохранения 530 грн/день. Приюты для маломобильных ВПЛ — услуги включают одноразовое питание, базовые условия проживания, на что государство оплатит 262 грн/день поставщикам социальных услуг.

Ожидается, что реализация проектов может начаться уже в сентябре 2025 года и продлится до декабря 2026 года.

В 2025 году планируется выделить 519 млн грн, а в 2026 году — уже 1,64 млрд грн.

«Важно не только принять решение на бумаге, но и обеспечить его эффективную реализацию, ведь эвакуированных маломобильным ВПЛ требуется помощь со стороны государства для интеграции в новых общинах», — написал Фролов.

Напомним, по состоянию на август 2025 года в Украине зарегистрировано 4,4 млн. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых почти миллион получают социальные выплаты.

На днях стартовал механизм государственной компенсации для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в рамках программы єОселя.

Программа предусматривает:

70% компенсации первого взноса по ипотеке;

70% ежемесячных платежей в течение первого года кредита;

до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки (комиссии, сборы, страхование).

