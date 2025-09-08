Льготы для ВПЛ и пострадавших от войны: кого освободили от платежей Сегодня 09:08 — Личные финансы

Льготы для ВПЛ и пострадавших от войны: кого освободили от платежей

В Украине предусмотрены дополнительные меры поддержки для пострадавших от боевых действий и внутриперемещенных лиц.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 966, которое вступило в силу 15 августа 2025 года, сообщает Юридический помощник ВПЛ.

Освобождение от ряда обязательных платежей распространяется на:

внутренне перемещенных лиц;

граждан, зарегистрированных или задекларированных в районах боевых действий или временно оккупированных территориях;

юридических лиц и ФЛП, зарегистрированных на этих территориях или изменивших местонахождение во время войны.

За что можно не платить

Льготные категории не будут платить следующие платежи:

административный сбор за регистрацию прав на недвижимое имущество и внесение изменений в сведения о юрлицах и ФЛП в ЕГР;

оплату за информацию из реестров в бумажной форме, если данные касаются самого лица;

государственную пошлину за: регистрацию и расторжение брака, смену фамилии, имени или отчества, повторную выдачу свидетельств об актах гражданского состояния, внесение исправлений в записи и выдачу выписок из Госреестра актов гражданского состояния;

оплату за проставление апостиля на официальных документах в судах, архивах, органах юстиции и у нотариусов, если они касаются таких лиц.

Важно знать

Льготы не распространяются на случаи, когда услуги предоставляются через портал «Дія» в электронной форме.

Действие льгот ограничено периодом военного положения и еще одним месяцем после его завершения или отмены.

Дополнительно с 9 августа граждане, потерявшие водительские удостоверения или техпаспорт из-за войны, освобождены от уплаты админсбора и стоимости бланка во время восстановления документов. Детальнее об этом рассказывали здесь.

