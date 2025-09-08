В Украине подорожает хлеб: причины Сегодня 07:37 — Личные финансы

В Украине подорожает хлеб: причины

Хлеб в Украине может подорожать на 25%, однако это не связано с урожаем пшеницы, который в этом году достаточен и обеспечивает внутренние потребности страны. Основными факторами удорожания являются энергоносители, логистика, зарплаты и инфляция.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАC) Денис Марчук.

По его словам, урожай зерна в этом году достаточный и обеспечивает внутренние потребности страны.

«Украина в этом году имеет почти такой же урожай, как и в прошлом. Тогда было собрано около 22 миллионов тонн пшеницы, а сейчас — более 21,8. Для внутренних нужд хватает 6−7 миллионов тонн, так что дефицита быть не может», — подчеркнул Марчук.

Читайте также Стоимость хлеба в Украине возрастет: эксперт дал прогноз цен

Эксперт пояснил, что прежде чем хлеб попал на полки магазинов, он уже прошел большое количество производственных циклов. В себестоимости хлеба цена зерновых составляет не более 20−25%, а решающими для поднятия цен является значительный ряд факторов, которые закладываются в цену хлеба.

Марчук напомнил, что инфляция в продовольственной группе составляет 22%. Расходы на электроэнергию, логистику и топливо для бизнеса постоянно растут, равно как и потребность в повышении заработных плат. Кроме того, следует учитывать курс доллара и евро, ведь оборудование для заводов преимущественно импортное.

«Все эти факторы формируют отпускные цены на хлебопекарных предприятиях значительно больше, чем стоимость зерна. Поэтому говорить, что хлеб дорожает из-за урожая, — неправильно, ведь главная причина заключается в росте расходов бизнеса», — подытожил зампредседателя ВАС.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.