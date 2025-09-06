Как нотариально заверить перевод документов
Чтобы перевод документов имел юридическую силу, его нужно нотариально заверить. Частный или государственный нотариус подтверждает соответствие переведенного документа его оригинальному тексту.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Как подтвердить перевод документа
Указывается, если нотариус владеет языками перевода, он удостоверяет документ самостоятельно.
Если специалист не знает соответствующих языков — перевод делает квалифицированный переводчик, а нотариус удостоверяет подпись переводчика.
Для этого переводчик должен предоставить документы, подтверждающие его личность и квалификацию.
Если при нотариальном действии одновременно осуществляется перевод документа, действуют следующие правила:
- перевод размещается на одной странице с оригиналом, разделенной вертикальной чертой таким образом, чтобы оригинальный текст располагался с левой стороны, а перевод — с правой;
- перевод должен включать весь текст и завершаться подписями;
- под обоими текстами ставится подпись переводчика (если перевод выполнял он);
- удостоверительная надпись нотариуса прилагается под оригиналом и переводом;
- если перевод выполнен на отдельном листе, его прикрепляют к документу, прошнуровывают и скрепляют подписью и печатью нотариуса.
В Минюсте добавляют, если при нотариальном действии одновременно удостоверяется подпись переводчика и/или правильность перевода документа, это считается двумя отдельными действиями, каждое из которых получает свой регистровый номер.
Украинцы за границей могут получить эту услугу, обратившись в консульские учреждения Украины.
Напомним, афидевит — письменное торжественное заявление, в котором подтверждаются или опровергаются некоторые факты, имеющие юридическое значение. Обычно используют за границей, когда обычный документ нельзя легализовать или апостилировать.
В частности, речь идет о:
- справках из Государственного реестра прав на недвижимость;
- документах без подписей и печатей — например, распечатанные электронные справки;
- подтверждении места жительства, содержания ребенка, родственных связей, источников финансирования, опыта работы, отсутствия брака
и т. д.
