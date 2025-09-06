0 800 307 555
Как нотариально заверить перевод документов

Личные финансы
16
Чтобы перевод документов имел юридическую силу, его нужно нотариально заверить. Частный или государственный нотариус подтверждает соответствие переведенного документа его оригинальному тексту.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Как подтвердить перевод документа

Указывается, если нотариус владеет языками перевода, он удостоверяет документ самостоятельно.
Если специалист не знает соответствующих языков — перевод делает квалифицированный переводчик, а нотариус удостоверяет подпись переводчика.
Для этого переводчик должен предоставить документы, подтверждающие его личность и квалификацию.
Если при нотариальном действии одновременно осуществляется перевод документа, действуют следующие правила:
  • перевод размещается на одной странице с оригиналом, разделенной вертикальной чертой таким образом, чтобы оригинальный текст располагался с левой стороны, а перевод — с правой;
  • перевод должен включать весь текст и завершаться подписями;
  • под обоими текстами ставится подпись переводчика (если перевод выполнял он);
  • удостоверительная надпись нотариуса прилагается под оригиналом и переводом;
  • если перевод выполнен на отдельном листе, его прикрепляют к документу, прошнуровывают и скрепляют подписью и печатью нотариуса.
В Минюсте добавляют, если при нотариальном действии одновременно удостоверяется подпись переводчика и/или правильность перевода документа, это считается двумя отдельными действиями, каждое из которых получает свой регистровый номер.
Украинцы за границей могут получить эту услугу, обратившись в консульские учреждения Украины.
Напомним, афидевит — письменное торжественное заявление, в котором подтверждаются или опровергаются некоторые факты, имеющие юридическое значение. Обычно используют за границей, когда обычный документ нельзя легализовать или апостилировать.
В частности, речь идет о:
  • справках из Государственного реестра прав на недвижимость;
  • документах без подписей и печатей — например, распечатанные электронные справки;
  • подтверждении места жительства, содержания ребенка, родственных связей, источников финансирования, опыта работы, отсутствия брака и т. д.
