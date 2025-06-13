Какие документы необходимы лицам без гражданства, чтобы оформить удостоверение для выезда за границу — Finance.ua

Какие документы необходимы лицам без гражданства, чтобы оформить удостоверение для выезда за границу Сегодня 08:04 — Личные финансы

Какие документы необходимы лицам без гражданства, чтобы оформить удостоверение для выезда за границу

Лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим в Украине, для выезда за границу нужно оформить специальное удостоверение. Заявление подается лично или через законного представителя.

Об этом напоминает Миграционная служба Днепропетровской области.

Какие документы нужны

Чтобы получить удостоверение для выезда за границу, лицо без гражданства должно подать:

вид на постоянное или временное проживание, выданный в Украине;

квитанцию ​​об уплате административного сбора или документ, подтверждающий освобождение от него;

если документы подает представитель — документ, удостоверяющий его личность, и подтверждение полномочий.

Если удостоверение оформляется на ребенка до 12 лет или лицо, которое не может передвигаться самостоятельно из-за длительной болезни и нуждается в срочном лечении за границей, то дополнительно нужна цветная фотография 10×15 см (для сканирования лица), которая должна соответствовать международным стандартам ICAO.

Если в документ вносятся данные о ребенке, то также подаются:

свидетельство о рождении ребенка;

вид на постоянное или временное проживание ребенка;

для детей от 5 до 16 лет — две фотографии 3,5×4,5 см (одна вклеивается в удостоверение, другая прилагается к заявлению родителей).

Оригиналы документов (кроме квитанций) возвращаются заявителю, а к заявлению прилагаются копии.

Сколько времени занимает оформление

Удостоверение для выезда за границу выдается в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления и полного пакета документов.

Напомним, в 2019 году гражданство по праву рождения получили 15 тысяч 563 человека, в 2020 году — 10 тысяч 681, в 2021 году — 11 тысяч 982, в 2022 году — 8 тысяч 461, в 2023 году — 9 тысяч 297, в 2024 году — 6 тысяч 785.

Читайте также Закон о множественном гражданстве обещают подготовить к концу года

Гражданство Украины предоставляется также по территориальному происхождению. В 2019 году на этом основании гражданство получили 3,5 тысячи человек, в 2020 году — 2 тысячи 671, в 2021 году — 2 тысячи 615, в 2022 году — 1 тысяча 193, в 2023 году — 1 тысяча 309, в 2024 году — 1 тысяча 98.

7 августа 2024 г. президент подал в Верховную Раду проект Закона № 11 469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине.

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев опубликовал разъяснение к законопроекту № 11469 о множественном гражданстве и заявил, что документ станет одним из инструментов, который поможет сохранить будущее нации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.