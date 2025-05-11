Закон о множественном гражданстве обещают подготовить к концу года — Finance.ua

Закон о множественном гражданстве обещают подготовить к концу года Сегодня 09:07

Закон о множественном гражданстве обещают подготовить к концу года

Закон о множественном гражданстве будет полностью готов к концу этого года.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев в интервью La Repubblica.

Какие права будут у украинцев

Как отметил министр, возможность иметь двойное гражданство объединит всех украинцев дома и за границей.

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После его принятия у украинцев с двумя паспортами будут те же права, что и у оставшихся в Украине, в том числе у них будет и право голоса.

«Мы не хотим никого заставлять возвращаться, но наша цель — объединить всех украинцев дома и за границей. Прежде всего, мы принимаем закон, позволяющий эмигрантам иметь двойное гражданство, что сейчас запрещено. Они будут иметь те же права, что и оставшиеся в Украине, в частности право голоса», — говорит он.

В то же время Чернышев затруднился ответить, смогут ли украинцы с двойным гражданством проголосовать на следующих президентских выборах.

«Для того чтобы разобраться с документами, понадобится много времени, нужно будет пройти процедуру и доказать, что они проживали в Украине», — заявил министр.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

Владимир Зеленский заявлял , что принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.

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