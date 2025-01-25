Зеленский убежден, множественное гражданство будет способствовать возвращению украинцев — Finance.ua

Зеленский убежден, множественное гражданство будет способствовать возвращению украинцев Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Зеленский убежден, множественное гражданство будет способствовать возвращению украинцев

Принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.

Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи.

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Президент убежден, что закон будет способствовать возвращению украинцев, покинувших страну из-за войны или других обстоятельств.

«В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, выехавшие во время войны или даже до этого, вернулись», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, этот закон позволит гражданам, получившим документы других стран, снова интегрироваться в украинское общество.

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Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

Ко второму чтению должны учитываться ряд предложений и замечаний, в частности Всемирного Конгресса Украинцев. Кроме того, депутаты отправили законопроект о двойном гражданстве на рассмотрение Конституционного Суда Украины.

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