Сколько человек получили гражданство Украины в течение 2024 года: статистика — Finance.ua

Сколько человек получили гражданство Украины в течение 2024 года: статистика Сегодня 16:30 — Личные финансы

Сколько человек получили гражданство Украины в течение 2024 года: статистика

В 2024 году гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Инфографика: Государственная миграционная служба

«Почти 2 630 000 загранпаспортов и более 1 320 000 ID-карт оформили специалисты Государственной миграционной службы за прошлый год», — сказано в сообщении.

Кроме того, миграционщики оформили более 17 000 вида на временное проживание и почти 9 000 видов на постоянное проживание.

За прошлый год 7 883 человека приобрели гражданство Украины. Защита в Украине предоставлена ​​53 лицам.

В сфере противодействия нелегальной миграции в 2024 году Государственная миграционная служба обнаружила 3 058 неурегулированных мигрантов.

Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Новый законопроект определяет допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и восстановления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев, в частности в упрощенном порядке.

В декабре Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о множественном гражданстве. В пояснительной записке говорится, что изменения воплотят европейские принципы функционирования института гражданства, будут способствовать улучшению условий для возвращения граждан Украины домой, сохранения ими гражданства Украины, а также расширят возможности для иностранцев.

«Теперь, если иностранец приобретает гражданство Украины, то он может не выходить из гражданства своей гражданской принадлежности. И так же, если гражданин Украины будет приобретать гражданство иностранного государства, то он может не выходить из гражданства Украины. Но это должен быть определенный список этих государств, в отношении которых граждане Украины и иностранцы могут не отказываться от своего гражданства. Как предусмотрено законопроектом, это должен быть отдельный закон, который будет определять сам перечень этих государств», — объяснила первая заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская.

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