Сколько человек получили гражданство Украины в течение 2024 года: статистика — Finance.ua

Сколько человек получили гражданство Украины в течение 2024 года: статистика
В 2024 году гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«Почти 2 630 000 загранпаспортов и более 1 320 000 ID-карт оформили специалисты Государственной миграционной службы за прошлый год», — сказано в сообщении.
Кроме того, миграционщики оформили более 17 000 вида на временное проживание и почти 9 000 видов на постоянное проживание.
За прошлый год 7 883 человека приобрели гражданство Украины. Защита в Украине предоставлена 53 лицам.
В сфере противодействия нелегальной миграции в 2024 году Государственная миграционная служба обнаружила 3 058 неурегулированных мигрантов.
Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Новый законопроект определяет допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и восстановления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев, в частности в упрощенном порядке.
В декабре Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о множественном гражданстве. В пояснительной записке говорится, что изменения воплотят европейские принципы функционирования института гражданства, будут способствовать улучшению условий для возвращения граждан Украины домой, сохранения ими гражданства Украины, а также расширят возможности для иностранцев.
«Теперь, если иностранец приобретает гражданство Украины, то он может не выходить из гражданства своей гражданской принадлежности. И так же, если гражданин Украины будет приобретать гражданство иностранного государства, то он может не выходить из гражданства Украины. Но это должен быть определенный список этих государств, в отношении которых граждане Украины и иностранцы могут не отказываться от своего гражданства. Как предусмотрено законопроектом, это должен быть отдельный закон, который будет определять сам перечень этих государств», — объяснила первая заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская.
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