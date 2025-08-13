Стоимость хлеба в Украине возрастет: эксперт дал прогноз цен — Finance.ua

Стоимость хлеба в Украине возрастет: эксперт дал прогноз цен Сегодня 07:33 — Личные финансы

Стоимость хлеба в Украине возрастет: эксперт дал прогноз цен

Стоимость хлеба в Украине до конца 2025 года может вырасти до 55 грн за буханку.

Об этом сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований (НИСИ) Иван Усс, передает «Коммерсант-Украинский».

По его словам, речь идет о постепенном, а не резком повышении цен, которое будет происходить в течение нескольких месяцев. Основной фактор, ведущий к повышению цены на хлеб, — рост стоимости горючего. Это напрямую повлияло на логистические и производственные затраты в хлебопекарной отрасли.

«Горючее — ключевая статья расходов в логистике и производстве. Когда его цена растет, это автоматически отражается на себестоимости хлеба. Если не будет критических изменений на рынке энергоносителей, повышение будет плавным», — отметил эксперт.

Хотя базовый сценарий предполагает постепенный рост, резкое удорожание возможно в случае повреждения производственных мощностей из-за боевых действий. Такая ситуация может привести к дефициту продукции и, соответственно, стремительному повышению стоимости.

Читайте также Мировые цены на продукты бьют рекорды

Похожего мнения придерживается и Ассоциация пекарей Украины, которая прогнозирует рост цен на хлеб в среднем на 20% до конца 2025 года. В денежном измерении это означает, что даже при оптимистичном сценарии стоимость большинства сортов хлеба превысит 50 грн за буханку.

По словам главы Ассоциации Александра Тараненко, на цену влияют не только энергоносители, но и стоимость зерна, муки и других ингредиентов, которая растет из-за глобальных тенденций и логистических вызовов, в частности связанных с военным положением.

Читайте также НБУ оценил потери украинских экспортеров из-за отмены льгот ЕС

«Отпускная цена 1 кг хлеба с хлебзавода составляет чуть более 40 грн. При этом маржа супермаркетов на хлебе по разным маркетинговым механизмам иногда достигает 30%, хотя законодательно не должна превышать 10%», — сказал эксперт, объясняя механизм повышения цен на мучные изделия.

Специалисты считают, что сдержать рост цен на «социальный» хлеб можно путем государственной поддержки производителей в части компенсации энергетических затрат, а также усовершенствования логистических цепей. Однако в текущих условиях приоритетом остается стабильность поставок и сохранение производственных мощностей в безопасных регионах.

Комерсант український По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.