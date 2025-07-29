НБУ оценил потери украинских экспортеров из-за отмены льгот ЕС — Finance.ua
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НБУ оценил потери украинских экспортеров из-за отмены льгот ЕС

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НБУ оценил потери украинских экспортеров из-за отмены льгот ЕС
НБУ оценил потери украинских экспортеров из-за отмены льгот ЕС
Украинские экспортеры могут потерять около 700 млн долларов в 2025 году из-за прекращения действия торговых преференций со стороны Европейского Союза.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время мероприятия ЦЭС.
По словам Николайчука, НБУ при расчетах также учитывал снижение объемов экспорта из-за меньших урожаев. Кроме того, в расчет включили и влияние прекращения преференциальной торговли с ЕС, действовавшей с 2022 года.
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«Еще в апреле мы этот фактор рассматривали как риск. Но учитывая то, что на сегодняшний день долгосрочное решение не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут», — заявил он.

Оценка потерь

Потери экспорта в 2025 году оцениваются на уровне около 700 млн долларов. В то же время, по словам Николайчука, значительная часть поставок в Европу все же будет сохраняться.
«Конкурентоспособность будет несколько подвешена, учитывая пошлины сверх квот», — пояснил замглавы НБУ.
Также в Нацбанке рассматривается возможность частичной переориентации украинского экспорта на третьи страны. Это может частично компенсировать потери ограничений на рынке ЕС.
Напомним, с 6 июня перестает действовать торговый безвиз между Украиной и ЕС, который давал возможность аграриям продавать продукцию в Европу по высоким ценам.
В то же время Министерство экономики оценивает потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом в 2,9 млрд евро в год.
По материалам:
РБК-Україна
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