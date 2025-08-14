Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика) — Finance.ua

Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)

Несмотря на нестабильность на рынке труда, украинские топ-менеджеры остаются стратегическими в выборе места работы. Их фокус смещается от краткосрочных выгод к системным факторам: корпоративная культура, профессиональное развитие, влияние на решения.

О трендах говорится в свежем исследовании кадрового портала GRC.UA , предоставленного finance.ua.

Данные были получены в результате исследования, проведенного экспертами компании GRC.UA в июле 2025 года. В опросе приняли участие 332 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.

Репутация

Ранее топ-менеджер мог пренебречь брендом работодателя, если тот предлагал конкурентную компенсацию. Теперь все наоборот: 96,4% управленцев признаются, что для них важна или очень важна социальная ответственность компании и ее репутация. Это уже не имиджевый «плюсик», а стратегическое условие.

Особенно актуально это звучит на фоне социально чувствительных тем, доминирующих в общественном дискурсе: нравственное управление, поддержка ВСУ, прозрачность решений, экологическая ответственность.

Формат работы: офис vs свобода

Среди топ-менеджеров половина (50,6%) до сих пор работает полностью из офиса. Еще 26,5% выбрали гибрид, а полностью дистанционно работает только каждый восьмой. Это свидетельствует о том, что для управленцев важными остаются личное присутствие, неформальная коммуникация и контроль.

В то же время гибридность постепенно становится новым стандартом — особенно среди СЕО и СОО, которые активно адаптируются к новым реалиям.

Исследования показывают, что по вопросу графика и формата работы взгляды работников и работодателей расходятся. Руководство компаний предпочитает чаще видеть сотрудников в офисе полный рабочий день, а сотрудники более склонны к удобному графику и формату.

Смена места работы

Очевидный триггер смены места работы топ-менеджеров — более высокая зарплата (86,7%). Но она — не единственная.

32,5% опрошенных управленцев готовы перейти в другую компанию из-за невозможности профессионального роста, 31,3% — из-за лучшей бонусной системы, а 26,5% — из-за отсутствия work-life баланса.

Это значит: удержать руководителя без развития и гибкости — задача из разряда фантастики.

Еще один неочевидный, но весомый фактор — влияние на стратегию. 15,7% управленцев хотят большей автономии, а значит, компании, практикующие прозрачное стратегическое планирование с привлечением топов, получают конкурентное преимущество.

Бонусы и мотивация

Как показывает исследование, пересмотр вознаграждения у 42,2% топов зависит от решения владельцев или наблюдательного совета, еще в 37,3% от личных KPI, а в 26,5% от финансовых результатов компании.

Выводы

Современные топ-менеджеры ищут не просто «теплое место». Они оценивают компанию как партнерскую среду: есть ли здесь свобода действий, влияние на стратегию, развитие и репутация, отвечающая их ценностям?

Это поколение лидеров, которые не выбирают по принципу «кто больше заплатит», а по тому, с кем и для чего следует идти дальше. Рынок изменился. И теперь именно работодатели обязаны доказывать свою привлекательность тем, кто управляет их бизнесом.

