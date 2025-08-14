Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)

Личные финансы
51
Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)
Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)
Несмотря на нестабильность на рынке труда, украинские топ-менеджеры остаются стратегическими в выборе места работы. Их фокус смещается от краткосрочных выгод к системным факторам: корпоративная культура, профессиональное развитие, влияние на решения.
О трендах говорится в свежем исследовании кадрового портала GRC.UA, предоставленного finance.ua.

Выбрать депозит

Данные были получены в результате исследования, проведенного экспертами компании GRC.UA в июле 2025 года. В опросе приняли участие 332 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.

Репутация

Ранее топ-менеджер мог пренебречь брендом работодателя, если тот предлагал конкурентную компенсацию. Теперь все наоборот: 96,4% управленцев признаются, что для них важна или очень важна социальная ответственность компании и ее репутация. Это уже не имиджевый «плюсик», а стратегическое условие.
Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)
Особенно актуально это звучит на фоне социально чувствительных тем, доминирующих в общественном дискурсе: нравственное управление, поддержка ВСУ, прозрачность решений, экологическая ответственность.

Формат работы: офис vs свобода

Среди топ-менеджеров половина (50,6%) до сих пор работает полностью из офиса. Еще 26,5% выбрали гибрид, а полностью дистанционно работает только каждый восьмой. Это свидетельствует о том, что для управленцев важными остаются личное присутствие, неформальная коммуникация и контроль.
В то же время гибридность постепенно становится новым стандартом — особенно среди СЕО и СОО, которые активно адаптируются к новым реалиям.
Исследования показывают, что по вопросу графика и формата работы взгляды работников и работодателей расходятся. Руководство компаний предпочитает чаще видеть сотрудников в офисе полный рабочий день, а сотрудники более склонны к удобному графику и формату.
Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)

Смена места работы

Очевидный триггер смены места работы топ-менеджеров — более высокая зарплата (86,7%). Но она — не единственная.
Офис vs свобода: какую работу сейчас выбирают топ-менеджеры (инфографика)
32,5% опрошенных управленцев готовы перейти в другую компанию из-за невозможности профессионального роста, 31,3% — из-за лучшей бонусной системы, а 26,5% — из-за отсутствия work-life баланса.
Это значит: удержать руководителя без развития и гибкости — задача из разряда фантастики.
Еще один неочевидный, но весомый фактор — влияние на стратегию. 15,7% управленцев хотят большей автономии, а значит, компании, практикующие прозрачное стратегическое планирование с привлечением топов, получают конкурентное преимущество.

Бонусы и мотивация

Как показывает исследование, пересмотр вознаграждения у 42,2% топов зависит от решения владельцев или наблюдательного совета, еще в 37,3% от личных KPI, а в 26,5% от финансовых результатов компании.

Выводы

Современные топ-менеджеры ищут не просто «теплое место». Они оценивают компанию как партнерскую среду: есть ли здесь свобода действий, влияние на стратегию, развитие и репутация, отвечающая их ценностям?
Это поколение лидеров, которые не выбирают по принципу «кто больше заплатит», а по тому, с кем и для чего следует идти дальше. Рынок изменился. И теперь именно работодатели обязаны доказывать свою привлекательность тем, кто управляет их бизнесом.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать разумно обращаться с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems