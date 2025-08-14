Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію — Finance.ua

Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію Сегодня 17:18 — Личные финансы

Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію

Украинцы снова могут оформлять техпаспорт и перерегистрировать транспортное средство через Дію.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

«Замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства вернулись в Дію. Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности. Оформляйте услуги онлайн или заказывайте техпаспорт в несколько кликов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисный центр МВД проверяет документы, а Укрпочта доставляет техпаспорт и номерные знаки в отделение или прямо к двери.

Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, могут бесплатно оформить новые документы. Как это работает:

Человек, пострадавший в результате обстрела, должен получить документ от следователя, подтверждающего его статус потерпевшей. С этим документом следует обратиться в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный. Администратор быстро прорабатывает обращения и выдает новые документы без оплаты.

Если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить , даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.

