Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію

Личные финансы
21
Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію
Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію
Украинцы снова могут оформлять техпаспорт и перерегистрировать транспортное средство через Дію.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства вернулись в Дію. Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности. Оформляйте услуги онлайн или заказывайте техпаспорт в несколько кликов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сервисный центр МВД проверяет документы, а Укрпочта доставляет техпаспорт и номерные знаки в отделение или прямо к двери.
Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, могут бесплатно оформить новые документы. Как это работает:
  1. Человек, пострадавший в результате обстрела, должен получить документ от следователя, подтверждающего его статус потерпевшей.
  2. С этим документом следует обратиться в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный.
  3. Администратор быстро прорабатывает обращения и выдает новые документы без оплаты.
Если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить, даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоДия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems