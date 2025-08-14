Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію — Finance.ua

Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію
Украинцы снова могут оформлять техпаспорт и перерегистрировать транспортное средство через Дію.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства вернулись в Дію. Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности. Оформляйте услуги онлайн или заказывайте техпаспорт в несколько кликов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сервисный центр МВД проверяет документы, а Укрпочта доставляет техпаспорт и номерные знаки в отделение или прямо к двери.
Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, могут бесплатно оформить новые документы. Как это работает:
- Человек, пострадавший в результате обстрела, должен получить документ от следователя, подтверждающего его статус потерпевшей.
- С этим документом следует обратиться в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный.
- Администратор быстро прорабатывает обращения и выдает новые документы без оплаты.
Если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить, даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.
Поделиться новостью
Также по теме
Техпаспорт и номера снова можно получить через Дію
«Дія» запустила бета-тестирование услуги базового соцпособия
Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях
Где в Украине самое доступное жилье: обзор цен на вторичке
Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки
Правительство разрешило 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий