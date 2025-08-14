Как экономить на обслуживании авто и топливе — Finance.ua
Как экономить на обслуживании авто и топливе

Как экономить на обслуживании авто и топливе
Основные расходы на автомобиль состоят из двух частей — обслуживания и топлива. Рост цен на бензин, дизель и газ, увеличение стоимости технического обслуживания — это заставляет автовладельцев искать эффективные способы экономии.
В новой статье Finance.ua рассказал, как экономить на обслуживании авто и топливе.

Техническая составляющая

1. Регулярная проверка шин:
  • давление в шинах ниже даже на 0,5 бар увеличивает расход горючего на 3−5%;
  • один раз в месяц — проверка давления и визуальный осмотр износа.
2. Своевременная замена масла и фильтров:
  • несоблюдение регламента увеличивает потребление горючего и износ двигателя;
  • рекомендуется менять масло каждые 8−10 тыс. км.
3. Чистота топливной системы:
  • используйте топливные присадки (от проверенных брендов) 2−3 раза в год. Они улучшают сгорание топлива и уменьшают расход на 2−3%.
4. Проверка развала-схождения:
  • неправильная геометрия колес способствует износу резины и увеличивает сопротивление качению.

Стиль вождения

  • Изменение стиля вождения может сэкономить до 20−30% горючего. Что следует изменить:
  • разгоняйтесь плавно и избегайте резких торможений;
  • соблюдайте оптимальную скорость: для большинства авто это 70−90 км/ч;
  • используйте предсказуемое вождение: меньше тормозишь — меньше тратишь;
  • используйте круиз-контроль на трассе — он помогает снизить расход горючего.

Цифровые помощники: приложения, которые помогают экономить

1. Мобильные приложения для поиска дешевого топлива:
  • Fuelio, PetrolPrices, WOG Pride, OKKO Drive — показывают актуальные цены на АЗС рядом;
  • в некоторых из них есть функция ведения затрат на авто, напоминание о ТО.
2. Треккинг затрат:
  • ведение журнала обслуживания (Google Sheets, Fuelio) позволяет видеть неочевидные расходы и своевременно оптимизировать бюджет.
3. Платформы с акциями и кешбэком на заправках:
  • использование банковских карт с кешбэком на топливо.

Сопротивление и вес: детали, которые тоже влияют

  • Снимите багажники/рейлинги, если ими не пользуетесь — они создают дополнительное аэродинамическое сопротивление (+3−5% к расходу);
  • не возите лишние вещи в багажнике — каждые 50 кг прибавляют до 1−2% расхода;
  • выключайте кондиционер, когда не нужно — компрессор может потреблять до 0,5−1 л/100 км.
Как следствие, комплексное применение этих советов позволяет сэкономить от 10 до 30% затрат на авто. И самое главное — большинство рекомендаций не требуют инвестиций, только внимательности и привычки.

Что может снизить затраты в будущем

1. Адаптация к экономному стилю вождения:
  • растет количество курсов и видеоуроков по fuel-saving driving;
  • украинцы начинают относиться к вождению как к навыку экономии, а не просто передвижению.
2. Гибкие страховки и сервис-пакеты:
  • украинские страховые компании начали предлагать пакеты «платишь, когда ездишь» (на основе пробега).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems