Как экономить на обслуживании авто и топливе — Finance.ua

Как экономить на обслуживании авто и топливе
Основные расходы на автомобиль состоят из двух частей — обслуживания и топлива. Рост цен на бензин, дизель и газ, увеличение стоимости технического обслуживания — это заставляет автовладельцев искать эффективные способы экономии.
В новой статье Finance.ua рассказал, как экономить на обслуживании авто и топливе.
Техническая составляющая
1. Регулярная проверка шин:
- давление в шинах ниже даже на 0,5 бар увеличивает расход горючего на 3−5%;
- один раз в месяц — проверка давления и визуальный осмотр износа.
2. Своевременная замена масла и фильтров:
- несоблюдение регламента увеличивает потребление горючего и износ двигателя;
- рекомендуется менять масло каждые 8−10 тыс. км.
3. Чистота топливной системы:
- используйте топливные присадки (от проверенных брендов) 2−3 раза в год. Они улучшают сгорание топлива и уменьшают расход на 2−3%.
4. Проверка развала-схождения:
- неправильная геометрия колес способствует износу резины и увеличивает сопротивление качению.
Стиль вождения
- Изменение стиля вождения может сэкономить до 20−30% горючего. Что следует изменить:
- разгоняйтесь плавно и избегайте резких торможений;
- соблюдайте оптимальную скорость: для большинства авто это 70−90 км/ч;
- используйте предсказуемое вождение: меньше тормозишь — меньше тратишь;
- используйте круиз-контроль на трассе — он помогает снизить расход горючего.
Цифровые помощники: приложения, которые помогают экономить
1. Мобильные приложения для поиска дешевого топлива:
- Fuelio, PetrolPrices, WOG Pride, OKKO Drive — показывают актуальные цены на АЗС рядом;
- в некоторых из них есть функция ведения затрат на авто, напоминание о ТО.
2. Треккинг затрат:
- ведение журнала обслуживания (Google Sheets, Fuelio) позволяет видеть неочевидные расходы и своевременно оптимизировать бюджет.
3. Платформы с акциями и кешбэком на заправках:
- использование банковских карт с кешбэком на топливо.
Сопротивление и вес: детали, которые тоже влияют
- Снимите багажники/рейлинги, если ими не пользуетесь — они создают дополнительное аэродинамическое сопротивление (+3−5% к расходу);
- не возите лишние вещи в багажнике — каждые 50 кг прибавляют до 1−2% расхода;
- выключайте кондиционер, когда не нужно — компрессор может потреблять до 0,5−1 л/100 км.
Как следствие, комплексное применение этих советов позволяет сэкономить от 10 до 30% затрат на авто. И самое главное — большинство рекомендаций не требуют инвестиций, только внимательности и привычки.
Что может снизить затраты в будущем
1. Адаптация к экономному стилю вождения:
- растет количество курсов и видеоуроков по fuel-saving driving;
- украинцы начинают относиться к вождению как к навыку экономии, а не просто передвижению.
2. Гибкие страховки и сервис-пакеты:
- украинские страховые компании начали предлагать пакеты «платишь, когда ездишь» (на основе пробега).
Детальнее о том, как можно реально сократить расходы, читайте в статье Finance.ua по ссылке:
🚗 Как сэкономить на обслуживании авто и топливе в 2025 году
Поделиться новостью
Также по теме
Как экономить на обслуживании авто и топливе
Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50%
Украинцам могут отключать газ за незначительные долги: новые правила поставок
Фактический прожиточный минимум втрое больше официального
Что происходит с ценами на топливо в Украине
Португалия изменит миграционные правила: как это повлияет на украинцев