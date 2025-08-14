Как экономить на обслуживании авто и топливе — Finance.ua

Как экономить на обслуживании авто и топливе Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как экономить на обслуживании авто и топливе

Основные расходы на автомобиль состоят из двух частей — обслуживания и топлива. Рост цен на бензин, дизель и газ, увеличение стоимости технического обслуживания — это заставляет автовладельцев искать эффективные способы экономии.

В новой статье Finance.ua рассказал, как экономить на обслуживании авто и топливе.

Техническая составляющая

1. Регулярная проверка шин:

давление в шинах ниже даже на 0,5 бар увеличивает расход горючего на 3−5%;

один раз в месяц — проверка давления и визуальный осмотр износа.

2. Своевременная замена масла и фильтров:

несоблюдение регламента увеличивает потребление горючего и износ двигателя;

рекомендуется менять масло каждые 8−10 тыс. км.

3. Чистота топливной системы:

используйте топливные присадки (от проверенных брендов) 2−3 раза в год. Они улучшают сгорание топлива и уменьшают расход на 2−3%.

4. Проверка развала-схождения:

неправильная геометрия колес способствует износу резины и увеличивает сопротивление качению.

Стиль вождения

Изменение стиля вождения может сэкономить до 20−30% горючего. Что следует изменить:

разгоняйтесь плавно и избегайте резких торможений;

соблюдайте оптимальную скорость: для большинства авто это 70−90 км/ч;

используйте предсказуемое вождение: меньше тормозишь — меньше тратишь;

используйте круиз-контроль на трассе — он помогает снизить расход горючего.

Цифровые помощники: приложения, которые помогают экономить

1. Мобильные приложения для поиска дешевого топлива:

Fuelio, PetrolPrices, WOG Pride, OKKO Drive — показывают актуальные цены на АЗС рядом;

в некоторых из них есть функция ведения затрат на авто, напоминание о ТО.

2. Треккинг затрат:

ведение журнала обслуживания (Google Sheets, Fuelio) позволяет видеть неочевидные расходы и своевременно оптимизировать бюджет.

3. Платформы с акциями и кешбэком на заправках:

использование банковских карт с кешбэком на топливо.

Сопротивление и вес: детали, которые тоже влияют

Снимите багажники/рейлинги, если ими не пользуетесь — они создают дополнительное аэродинамическое сопротивление (+3−5% к расходу);

не возите лишние вещи в багажнике — каждые 50 кг прибавляют до 1−2% расхода;

выключайте кондиционер, когда не нужно — компрессор может потреблять до 0,5−1 л/100 км.

Как следствие, комплексное применение этих советов позволяет сэкономить от 10 до 30% затрат на авто. И самое главное — большинство рекомендаций не требуют инвестиций, только внимательности и привычки.

Что может снизить затраты в будущем

1. Адаптация к экономному стилю вождения:

растет количество курсов и видеоуроков по fuel-saving driving;

украинцы начинают относиться к вождению как к навыку экономии, а не просто передвижению.

2. Гибкие страховки и сервис-пакеты:

украинские страховые компании начали предлагать пакеты «платишь, когда ездишь» (на основе пробега).

Детальнее о том, как можно реально сократить расходы, читайте в статье Finance.ua по ссылке:

