Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности

Личные финансы
37
Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности
Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности
Злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана, чтобы завладеть чужими деньгами. Чтобы уберечь свои сбережения, необходимо знать базовые правила безопасности.
Специалисты «Финкульта» рассказали, как защитить свои деньги от мошенников.

Не сообщайте конфиденциальную информацию

Основное правило — не разглашайте посторонним лицам данные, которые помогут получить доступ к вашим финансам.
PIN-код, CVV/CVC-код (три цифры на обороте карты), срок действия карты, пароли от онлайн-банкинга, одноразовые коды из SMS или push-сообщений — это информация, которую работники банка никогда не спрашивают во время звонков или в сообщениях.
Если получили подобный запрос — немедленно прекратите общение.

Защитите свои устройства и аккаунты

Придумайте сложные пароли для входа в онлайн-банкинг и используйте двухфакторную аутентификацию.
Специалисты советуют не хранить важные пароли в браузерах или устройствах без дополнительной защиты, а также не заходить в онлайн-банкинг, пользуясь открытыми Wi-Fi сетями.
Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте операционную систему.

Проверяйте банкоматы и POS-терминалы

Будьте внимательны, пользуясь банкоматами и POS-терминалами. Злоумышленники могут установить на них специальные устройства (скиммеры), считывающие информацию с магнитной ленты карты.
Также мошенники устанавливают скрытые камеры или фальшивые клавиатуры для просмотра PIN-кода.
Перед использованием банкомата проверьте его на наличие сторонних устройств, прикрывайте клавиатуру при вводе PIN-кода и, по возможности, используйте бесконтактную оплату.

Защита во время онлайн-платежей

Проверяйте URL-адрес сайта на наличие «https://» и надежного сертификата безопасности.
Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем или сообщений.
Для покупок онлайн используйте отдельную карту с ограниченным лимитом, установите ограничения на снятие наличных денег и операции в интернете и активируйте уведомления обо всех транзакциях.
В случае потери карты или подозрения на мошенничество:
  • заблокируйте карту через мобильное приложение или обратитесь в банк;
  • сообщите об инциденте в службу поддержки банка;
  • не реагируйте на вызовы или сообщения от неизвестных лиц.
