Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности Сегодня 12:05 — Личные финансы

Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности

Злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана, чтобы завладеть чужими деньгами. Чтобы уберечь свои сбережения, необходимо знать базовые правила безопасности.

Специалисты «Финкульта» рассказали , как защитить свои деньги от мошенников.

Не сообщайте конфиденциальную информацию

Основное правило — не разглашайте посторонним лицам данные, которые помогут получить доступ к вашим финансам.

Читайте также Мошенники снова рассылают фейковые письма якобы от налоговой

PIN-код, CVV/CVC-код (три цифры на обороте карты), срок действия карты, пароли от онлайн-банкинга, одноразовые коды из SMS или push-сообщений — это информация, которую работники банка никогда не спрашивают во время звонков или в сообщениях.

Если получили подобный запрос — немедленно прекратите общение.

Защитите свои устройства и аккаунты

Придумайте сложные пароли для входа в онлайн-банкинг и используйте двухфакторную аутентификацию.

Специалисты советуют не хранить важные пароли в браузерах или устройствах без дополнительной защиты, а также не заходить в онлайн-банкинг, пользуясь открытыми Wi-Fi сетями.

Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте операционную систему.

Проверяйте банкоматы и POS-терминалы

Будьте внимательны, пользуясь банкоматами и POS-терминалами. Злоумышленники могут установить на них специальные устройства (скиммеры), считывающие информацию с магнитной ленты карты.

Читайте также Мошенники маскируются под арендодателей жилья: как распознать злоумышленников

Также мошенники устанавливают скрытые камеры или фальшивые клавиатуры для просмотра PIN-кода.

Перед использованием банкомата проверьте его на наличие сторонних устройств, прикрывайте клавиатуру при вводе PIN-кода и, по возможности, используйте бесконтактную оплату.

Защита во время онлайн-платежей

Проверяйте URL-адрес сайта на наличие «https://» и надежного сертификата безопасности.

Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем или сообщений.

Читайте также Как распознать заманивание в дроп-схемы: 4 ключевых признака мошеннических действий

Для покупок онлайн используйте отдельную карту с ограниченным лимитом, установите ограничения на снятие наличных денег и операции в интернете и активируйте уведомления обо всех транзакциях.

В случае потери карты или подозрения на мошенничество:

заблокируйте карту через мобильное приложение или обратитесь в банк;

сообщите об инциденте в службу поддержки банка;

не реагируйте на вызовы или сообщения от неизвестных лиц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.