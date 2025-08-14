Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50%

Личные финансы
1
Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50%
Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50%
В 2025 году Украина столкнулась с дефицитом меда и резким ростом цен на этот продукт. По оценкам специалистов, в некоторых областях стоимость меда выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказывает AgroWeek.

Причины снижения урожая и роста цен

Украинские пчеловоды отмечают существенное падение урожайности меда: нынешний объем производства может быть на треть меньше, чем в 2024 году. Как объясняет основатель «Пасека 21» Сергей Шаронин, этому способствовали негативные погодные явления — весенние заморозки, длительные дожди, многочисленные случаи отравления пчел, сложная зимовка и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений. В результате этого первый медосбор оказался провальным.
На рынке с июля 2025 г. наблюдается стремительное подорожание. Для сравнения, акациевый мед в 2021 году стоил 80−100 грн за литр, а сейчас цена составляет 200−250 грн.

Анализ цен в магазинах и рынках

В крупных торговых сетях цены на мед зависят от бренда, объема, сорта и региона производства. На конец июля 2025 года самые дешевые предложения стартуют у «АТБ» от 61,90 грн за банку 250 г, у «Сильпо» — от 34,40 грн за 100 г, а у Varus — от 36,60 грн за 125 г. В супермаркетах предлагают разные сорта: подсолнечный, акациевый, гречишный и натуральный мед из разнотравья. К примеру, в «Метро» банка меда из разнотравья на 300 г стоит 85,90 грн.
Приобрести мед нового урожая непосредственно у пчеловодов или на рынках тоже стоит немало. Цена существенно зависит от сорта и географии. Акациевый мед — самый дорогой среди сортов: за литр на рынке просят от 500 до 650 грн, гречишный — 250−320 грн/л, разнотравье — 150−250 грн/л, а подсолнечный — 120−200 грн/л.
Карпатский мед ценится дороже из-за уникального состава и высокого качества — 200−300 грн за литр, а полесский, собранный в регионе, богатом разнотравьем и липой, — 150−250 грн/л.
Из-за роста цен на натуральный мед дорожают и продукты с его содержанием. Эксперты прогнозируют, что такое подорожание будет держаться, по меньшей мере, до следующего сезона сбора меда.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems