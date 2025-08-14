Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50% — Finance.ua

Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50% Сегодня 04:32 — Личные финансы

Цены на мед в Украине в 2025 году выросли на 50%

В 2025 году Украина столкнулась с дефицитом меда и резким ростом цен на этот продукт. По оценкам специалистов, в некоторых областях стоимость меда выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказывает AgroWeek.

Причины снижения урожая и роста цен

Украинские пчеловоды отмечают существенное падение урожайности меда: нынешний объем производства может быть на треть меньше, чем в 2024 году. Как объясняет основатель «Пасека 21» Сергей Шаронин, этому способствовали негативные погодные явления — весенние заморозки, длительные дожди, многочисленные случаи отравления пчел, сложная зимовка и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений. В результате этого первый медосбор оказался провальным.

На рынке с июля 2025 г. наблюдается стремительное подорожание. Для сравнения, акациевый мед в 2021 году стоил 80−100 грн за литр, а сейчас цена составляет 200−250 грн.

Анализ цен в магазинах и рынках

В крупных торговых сетях цены на мед зависят от бренда, объема, сорта и региона производства. На конец июля 2025 года самые дешевые предложения стартуют у «АТБ» от 61,90 грн за банку 250 г, у «Сильпо» — от 34,40 грн за 100 г, а у Varus — от 36,60 грн за 125 г. В супермаркетах предлагают разные сорта: подсолнечный, акациевый, гречишный и натуральный мед из разнотравья. К примеру, в «Метро» банка меда из разнотравья на 300 г стоит 85,90 грн.

Приобрести мед нового урожая непосредственно у пчеловодов или на рынках тоже стоит немало. Цена существенно зависит от сорта и географии. Акациевый мед — самый дорогой среди сортов: за литр на рынке просят от 500 до 650 грн, гречишный — 250−320 грн/л, разнотравье — 150−250 грн/л, а подсолнечный — 120−200 грн/л.

Карпатский мед ценится дороже из-за уникального состава и высокого качества — 200−300 грн за литр, а полесский, собранный в регионе, богатом разнотравьем и липой, — 150−250 грн/л.

Из-за роста цен на натуральный мед дорожают и продукты с его содержанием. Эксперты прогнозируют, что такое подорожание будет держаться, по меньшей мере, до следующего сезона сбора меда.

