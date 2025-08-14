Государство будет покрывать первый взнос по ипотеке для ВПО — детали от нового министра соцполитики Сегодня 09:32 — Личные финансы

Государство будет покрывать первый взнос по ипотеке для ВПО — детали от нового министра соцполитики

В Минсоцполитики работают над программой для внутренних переселенцев, в рамках которой государство будет покрывать первый взнос по кредиту на собственное жилье, а также часть ежемесячных платежей в течение года.

Укринформу. Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил в интервью

«Мы планируем пересмотреть политику по ВПЛ и создать четкий путь от эвакуации к интеграции в общину, обеспечить социальную адаптацию и экономическую самостоятельность. Один из первых шагов — обеспечение жильем: государство будет покрывать первый взнос по кредиту, а также часть ежемесячных платежей в течение года. Главное условие — официальная занятость», — отметил Улютин.

Он отметил, что, вероятно, новая программа будет софинансирована местными властями, поскольку «общины заинтересованы, чтобы люди оставались, работали, рожали детей».

«В целом наша цель — дать людям выбор. Если кто-то не готов участвовать в кредитной программе, мы хотим усовершенствовать механизм арендной субсидии. С другой стороны, для тех, кто хочет приобрести собственное жилье, мы предлагаем кредитную модель с компенсацией первого взноса», — добавил он.

Он также проинформировал, что субсидией на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц воспользовались немногие, поэтому ведомство планирует ее проработать и усовершенствовать.

«На самом деле — немного. И мы будем обрабатывать эту программу также, чтобы понять, почему она не сработала», — подчеркнул Улютин.

Он добавил, что в министерстве хотят усовершенствовать механизм арендной субсидии. В то же время он отметил, что рынок аренды в Украине тенизирован.

«Для участия в программе нужно официально заключить договор и передать его в налоговую, ведь государство компенсирует налог, который должен был уплатить арендодатель. Но многие владельцы домов не хотят официально показывать, что сдают в аренду жилье», — пояснил министр.

Улютин отметил, что в этом контексте актуализируется вопрос доверия государству. Он выразил мнение, что в целом нужно изменять философию взаимодействия между гражданами и государственными институтами.

Напомним, ранее народный депутат, председатель ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов сообщил , что Минсоцполитики опубликовало проект постановления Правительства относительно Порядка предоставления государственной помощи по льготному ипотечному кредиту по программе «єОселя» для ВПЛ и лиц, проживающих на прифронтовых территориях.

Государственная помощь ВПЛ и жителям прифронтовых общин будет предоставляться:

в виде уплаты 70% первого взноса за льготный ипотечный кредит (с разовой комиссией за выдачу кредита), но не более 30% от суммы кредита;

за льготный ипотечный кредит (с разовой комиссией за выдачу кредита), но не более 30% от суммы кредита; на покрытие 70% ежемесячных платежей в течение первого года с даты заключения кредитного контракта.

