Минсоцполитики упрощает выплаты за размещение переселенцев — Finance.ua

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Минсоцполитики упрощает выплаты за размещение переселенцев

Личные финансы
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Минсоцполитики упрощает выплаты за размещение переселенцев
Минсоцполитики упрощает выплаты за размещение переселенцев
С июля 2025 года заведения, которые бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), будут получать компенсации напрямую от Пенсионного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
С начала войны одной из самых острых проблем для украинцев, вынужденных покинуть собственные дома, стала проблема жилья. Для ее решения в стране введен ряд инструментов и программ. Один из них — бесплатное проживание ВПЛ в помещениях, предоставляемых для этого военными администрациями и местными властями.
С 1 января 2025 г. эта программа была передана от Миннацединства в Министерство социальной политики.
Правительство усовершенствовало и значительно упростило этот инструмент.
«Поддержка внутренне перемещенных лиц, в частности обеспечение жильем, является приоритетом государства. Этим решением мы создали очень простой и прозрачный механизм взаимодействия между учреждениями, в которых безвозмездно живут ВПЛ, и государством. Теперь все обмены информацией будут цифровыми, без лишних отчетов и других бумаг, администратором выплат будет выступать Пенсионный фонд, который имеет мощную ІТ-систему, а вопрос задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед этими учреждениями будет закрыт», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Что изменится:
  1. Процедура будет более эффективна. Функция выплат передается Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно заведениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти заведения.
  2. Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут ежемесячно, без задержек.
  3. Форма собственности заведения не будет иметь значения, то есть расширяется перечень учреждений и организаций, которые смогут получить компенсацию.
  4. Компенсация будет осуществляться на каждый ВПЛ, который размещается в заведении (исходя из социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения твердым топливом), аналогично программе жилищных субсидий. Это означает, что чеки оплаты услуг, квитанции, отчеты, которые были предусмотрены ранее, больше не потребуются.
  5. За назначением компенсации заведения смогут начать обращаться в Пенсионный фонд уже с июля 2025 года. Она будет выплачиваться ежемесячно, до 10 числа каждого месяца (с учетом задолженности за май и июнь).
  6. За период с января по апрель 2025 года финансирование будет проведено по переходному механизму: учреждения должны обратиться в органы социальной защиты с информацией о задолженности, после чего она будет погашена разовой выплатой из государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
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