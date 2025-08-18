Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры
В Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника». Родители могут получить 5 000 грн на покупку школьных принадлежностей и одежды и обуви для ребенка, который в этом году идет в первый класс.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
На что можно использовать средства:
- канцелярию;
- детскую одежду и обувь.
Как оформить помощь в Дії:
- Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.
- Перейдите в раздел «Помощь от государства» → «Пакет школьника».
- Выберите ребенка, на которого вы оформляете заявление.
- Заполните заявку в рассрочку.
- Укажите Дія. Карту для зачисления денег. Если ее нет, то откройте в банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Днепр, А-Банк.
- Проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис.
Если услуга не отображается в Дії, обратитесь в школу. Возможно, заведение еще не внесло или некорректно внесло данные в систему АІКОМ. Данные обновляются постепенно, после внесения вы сможете оформить пособие.
Оформить помощь можно не только в Дії, но и в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Сроки:
- подать заявление можно до 15 ноября 2025 года;
- использовать средства нужно в течение 180 дней с момента зачисления.
Напомним, о новой инициативе от правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в июле. Тогда он рассказал, что деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы. Эта выплата никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен. Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей».
