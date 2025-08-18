Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры Сегодня 17:05 — Личные финансы

В Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника». Родители могут получить 5 000 грн на покупку школьных принадлежностей и одежды и обуви для ребенка, который в этом году идет в первый класс.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

На что можно использовать средства:

канцелярию;

детскую одежду и обувь.

Как оформить помощь в Дії:

Обновите приложение Дія и авторизуйтесь. Перейдите в раздел «Помощь от государства» → «Пакет школьника». Выберите ребенка, на которого вы оформляете заявление. Заполните заявку в рассрочку. Укажите Дія. Карту для зачисления денег. Если ее нет, то откройте в банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Днепр, А-Банк. Проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис.



Если услуга не отображается в Дії, обратитесь в школу. Возможно, заведение еще не внесло или некорректно внесло данные в систему АІКОМ. Данные обновляются постепенно, после внесения вы сможете оформить пособие.

Оформить помощь можно не только в Дії, но и в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Сроки:

подать заявление можно до 15 ноября 2025 года;

использовать средства нужно в течение 180 дней с момента зачисления.

Напомним, о новой инициативе от правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в июле. Тогда он рассказал, что деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы. Эта выплата никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен. Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей».

