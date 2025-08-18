Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры

Личные финансы
21
Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры
Как родителям первоклассников получить 5 000 грн — инструкция Минцифры
В Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника». Родители могут получить 5 000 грн на покупку школьных принадлежностей и одежды и обуви для ребенка, который в этом году идет в первый класс.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

На что можно использовать средства:

  • канцелярию;
  • детскую одежду и обувь.

Как оформить помощь в Дії:

  1. Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.
  2. Перейдите в раздел «Помощь от государства» → «Пакет школьника».
  3. Выберите ребенка, на которого вы оформляете заявление.
  4. Заполните заявку в рассрочку.
  5. Укажите Дія. Карту для зачисления денег. Если ее нет, то откройте в банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Днепр, А-Банк.
  6. Проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис.

Читайте также: Детские банковские карты: лучшие предложения от банков

Если услуга не отображается в Дії, обратитесь в школу. Возможно, заведение еще не внесло или некорректно внесло данные в систему АІКОМ. Данные обновляются постепенно, после внесения вы сможете оформить пособие.
Оформить помощь можно не только в Дії, но и в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Сроки:

  • подать заявление можно до 15 ноября 2025 года;
  • использовать средства нужно в течение 180 дней с момента зачисления.
Напомним, о новой инициативе от правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в июле. Тогда он рассказал, что деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за вещи, которые необходимы для школы. Эта выплата никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен. Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей».
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems