В Украине стартует инвентаризация жилья для переселенцев — Finance.ua

В Украине стартует инвентаризация жилья для переселенцев Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Украина начинает масштабную инвентаризацию недвижимого имущества, которое может служить жильем для внутренне перемещенных лиц. Инициатива предусмотрена законом № 4080, который вступил в силу 21 ноября 2024 года.

Об этом сообщили организаторы воркшопа, посвященного вопросам прозрачной инвентаризации недвижимого имущества для ВПЛ, передает Укринформ.

«Закон также предусматривает создание единого реестра жилых объектов, который позволит ВПЛ самостоятельно видеть имеющееся жилье, его состояние и расположение», — сказал Павел Фролов, председатель Временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.

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По его словам, всеукраинская инвентаризация позволит получить жилье тем, кто его лишился из-за российской агрессии или был вынужден его покинуть из-за полномасштабного вторжения.

«Сегодня мы отправим запросы на все ОВА, чтобы получить полную картину того, сколько у нас есть временное жилье, которое мы в ближайшем будущем сможем превратить в полноценное жилье для тех, кто жил в собственных домах», — отметил Фролов.

Он также отметил, что переселенцам трудно самостоятельно решить жилищную проблему, а в сфере обустройства ВПЛ, по его словам, процветает коррупция.

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В свою очередь директор Института жилья Алина Москаленко отметила, что инвентаризация государственной недвижимости позволит также международным донорам не тратить сотни тысяч долларов на выяснение собственности, наличия документации, доступа к коммуникациям и т. д. — эту работу теперь будет выполнять государство.

«Техническое обследование объекта для ВПЛ проводится в два этапа. Сначала базовый выезд комиссии, когда они осматривают здание и проверяют документы. Если подозрение на аварийность или сложные конструктивные проблемы, назначается дополнительное техобследование. Его уже выполняют сертифицированные инженеры или компании, и финансируется оно, как правило, из местного бюджета или с помощью доноров», — отметила Москаленко.

Укрінформ По материалам:

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