Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине

Личные финансы
45
Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине
Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине
В Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.
Такую цифру в телеэфире назвала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
«У нас сегодня официально зарегистрировано почти 5 млн человек (внутренних переселенцев. — Ред.)», — сказала она.
В связи с этим депутат напомнила, что к программе «єВідновлення» еще в 2023 году подключились международные партнеры Украины.
Читайте также
«Первым был Всемирный банк, начавший работать с компонентом программы, касавшимся поврежденного жилья. В 2024 году присоединился Банк развития Совета Европы — они предоставляли первые 100 миллионов евро, и по компоненту, который касался уничтоженного жилья. Кстати, на 2025 год также подписаны соответствующие соглашения, которые позволят еще 100 миллионов евро использовать для людей, у которых уничтожено жилье, и предоставлять им жилищные сертификаты», — рассказала Шуляк.
Она добавила, что в конце прошлого года Минсоцполитики решило направить 15 млрд грн, чтобы поддержать оставшихся без жилья переселенцев. И уточнила, что эти деньги касаются ВПЛ, у которых было разрушено жилье на подконтрольной территории Украины.
Читайте также
Кроме этих лиц, констатировала Шуляк, в Украине много переселенцев, чье жилье осталось на ВОТ.
«Это десятки и десятки тысяч людей, также ожидающих своей очереди, когда государство запустит этап „єВідновлення“, когда можно будет получать компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, которое осталось на ВОТ», — резюмировала председатель Комитета ВР.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems