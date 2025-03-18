Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине — Finance.ua

Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине Сегодня 14:31 — Личные финансы

Шуляк назвала официальное количество внутренних переселенцев в Украине

В Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Такую цифру в телеэфире назвала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«У нас сегодня официально зарегистрировано почти 5 млн человек (внутренних переселенцев. — Ред.)», — сказала она.

В связи с этим депутат напомнила, что к программе «єВідновлення» еще в 2023 году подключились международные партнеры Украины.

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«Первым был Всемирный банк, начавший работать с компонентом программы, касавшимся поврежденного жилья. В 2024 году присоединился Банк развития Совета Европы — они предоставляли первые 100 миллионов евро, и по компоненту, который касался уничтоженного жилья. Кстати, на 2025 год также подписаны соответствующие соглашения, которые позволят еще 100 миллионов евро использовать для людей, у которых уничтожено жилье, и предоставлять им жилищные сертификаты», — рассказала Шуляк.

Она добавила, что в конце прошлого года Минсоцполитики решило направить 15 млрд грн, чтобы поддержать оставшихся без жилья переселенцев. И уточнила, что эти деньги касаются ВПЛ, у которых было разрушено жилье на подконтрольной территории Украины.

Кроме этих лиц, констатировала Шуляк, в Украине много переселенцев, чье жилье осталось на ВОТ.

«Это десятки и десятки тысяч людей, также ожидающих своей очереди, когда государство запустит этап „єВідновлення“, когда можно будет получать компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, которое осталось на ВОТ», — резюмировала председатель Комитета ВР.

Укрінформ По материалам:

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