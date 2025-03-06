Жилье, трудоустройство, соцзащита: Минразвития представило план помощи ВПО — Finance.ua
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Жилье, трудоустройство, соцзащита: Минразвития представило план помощи ВПО

Казна и Политика
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Жилье, трудоустройство, соцзащита: Минразвития представило план помощи ВПО
Жилье, трудоустройство, соцзащита: Минразвития представило план помощи ВПО
Министерство развития общин и территорий Украины представило предварительный план комплексной помощи ВПЛ, включающий жилье, финансы, трудоустройство, обучение, медицину, соцзащиту и цифровые услуги.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Программа поддержки ВПЛ чрезвычайно важна, ведь она направлена ​​на помощь людям, которые из-за войны потеряли свою нормальную жизнь. Важно, что в разработку программы вовлечен широкий круг специалистов. Совместная работа позволяет учесть потребности всех категорий внутренне перемещенных лиц и наработать инструменты, которые будут обеспечивать эффективность программы на каждом уровне. Вместе создаем решения, которые реально будут отвечать потребностям людей», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
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Команда Минразвития представила предварительное видение программы поддержки ВПЛ, которая будет включать комплексный пакет услуг:
  • жилищные программы;
  • экономическую поддержку;
  • трудоустройство;
  • образовательные и переквалификационные возможности;
  • медицинское обеспечение;
  • социальная защита и развитие единой цифровой системы сервисов для ВПЛ.
Программа должна объединить широкий спектр инициатив, которые помогут в решении не только неотложных жилищных и соцвопросов, но и предоставят возможности для экономической активности и профессионального роста ВПЛ.
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Следующим шагом станет завершение разработки программы и ее презентация широкой общественности.
Напомним, около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание. С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, являющихся получателями помощи, еще на один 6-месячный период, при условии соответствия критериям.
В начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать «понятную людям» программу поддержки ВПЛ. А уже в феврале первые семьи переселенцев начали получать жилищные сертификаты, за счет которых они могут приобрести новое жилье взамен утраченного в результате российской агрессии.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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