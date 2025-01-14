Правительство продлило выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев — Finance.ua

Правительство продлило выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев
Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на 6 месяцев.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Назначение происходит автоматически, с новым заявлением обращаться не нужно. Это часть Зимней поддержки — инициативы президента Украины Владимира Зеленского и правительства, направленной на помощь украинским семьям в сложные зимние месяцы. Это комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается», — сказано в сообщении.
В приложении Дія можно оформить справку ВПЛ и денежное пособие сразу на всю семью.
Размер пособия:
- 3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2000 грн — для всех других категорий переселенцев.
Выплаты поступают дважды в месяц — 15 и 28 числа.
Как подать заявку в Дії
Если вы подаете заявку впервые, то это можно сделать с помощью приложения Дія:
- обновите приложение и зайдите в раздел «Сервисы»;
- выберите услугу «Пособие для ВПЛ»;
- укажите свой текущий адрес и подтвердите геолокацию;
- при необходимости добавьте статус переселенца для детей;
- выберите карту єПідтримка для получения выплат или оформите ее в банке-партнере;
- выберите необходимые дополнительные виды помощи (медицинскую, образовательную или гуманитарную) и оставьте свои контактные данные.
Также подать заявление можно через ЦПАУ, отдел социальной защиты населения и местные органы власти.
Если семья больше не отвечает критериям получения помощи из-за высокого уровня дохода, наличия депозитов или дополнительного жилья, необходимо подтвердить право на выплаты.
Напомним, в 2025 году продолжится реализация инициативы «Зимняя поддержка». В январе заработает еще одна программа — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.
В течение трех лет государство направило 166 млрд грн на прямую поддержку внутренне перемещенных лиц. Только в 2024 году на эти цели было израсходовано 41 млрд грн. В 2025 году на программу планируется выделить около 50 млрд грн.
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