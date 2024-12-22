Стало відомо, скільки коштів пішло на підтримку ВПО за час повномасштабного вторгнення — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів пішло на підтримку ВПО за час повномасштабного вторгнення
Протягом трьох років держава спрямувала 166 млрд грн на пряму підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Лише у 2024 році на ці цілі було витрачено 41 млрд грн.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.
Читайте також
«Якщо взяти прямі виплати внутрішнім переселенцям, то вони залишаються однією з найбільших бюджетних програм, яка працює вже третій рік поспіль. За три роки держава здійснила прямих видатків на підтримку наших внутрішньо переміщених осіб у сумі 166 млрд грн, цьогоріч — 41 млрд грн», — сказала Верещук.
Скільки планують витратити у 2025 році
За словами Верещук, програма підтримки ВПО продовжить діяти у 2025 році.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Зазначається, що наступного року на програму планується виділити близько 50 млрд грн.
Станом на серпень 2024 року, за даними ООН, в Україні зареєстровано 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб, що на 121 тис. більше, ніж у квітні цього року.
- У Донецькій області з 1 серпня понад 128 тис. осіб були змушені залишити домівки, зокрема 24 тис. через активні бойові дії.
- У зоні активних бойових дій Донеччини залишається близько 63 тис. осіб, а в області загалом — 330 тис.
- У Сумській області з 1 серпня до 3 жовтня було евакуйовано 36 тис. осіб, зокрема 6 тис. дітей.
Поділитися новиною