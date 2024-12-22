Стало відомо, скільки коштів пішло на підтримку ВПО за час повномасштабного вторгнення — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів пішло на підтримку ВПО за час повномасштабного вторгнення Сьогодні 21:20 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки коштів пішло на підтримку ВПО за час повномасштабного вторгнення

Протягом трьох років держава спрямувала 166 млрд грн на пряму підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Лише у 2024 році на ці цілі було витрачено 41 млрд грн.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.

«Якщо взяти прямі виплати внутрішнім переселенцям, то вони залишаються однією з найбільших бюджетних програм, яка працює вже третій рік поспіль. За три роки держава здійснила прямих видатків на підтримку наших внутрішньо переміщених осіб у сумі 166 млрд грн, цьогоріч — 41 млрд грн», — сказала Верещук.

Скільки планують витратити у 2025 році

За словами Верещук, програма підтримки ВПО продовжить діяти у 2025 році.

Зазначається, що наступного року на програму планується виділити близько 50 млрд грн.

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Станом на серпень 2024 року, за даними ООН, в Україні зареєстровано 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб, що на 121 тис. більше, ніж у квітні цього року.

У Донецькій області з 1 серпня понад 128 тис. осіб були змушені залишити домівки, зокрема 24 тис. через активні бойові дії.

У зоні активних бойових дій Донеччини залишається близько 63 тис. осіб, а в області загалом — 330 тис.

У Сумській області з 1 серпня до 3 жовтня було евакуйовано 36 тис. осіб, зокрема 6 тис. дітей.

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