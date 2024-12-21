ВПО виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі 20 тис. гривень: як взяти участь у програмі — Finance.ua

ВПО виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі 20 тис. гривень: як взяти участь у програмі Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

ВПО виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі 20 тис. гривень: як взяти участь у програмі

БФ «Волонтерська організація Спілка Поруч» оголосив про запуск проєкту «Прихисток поруч». Внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати 20 тис. грн. Кошти виплачуватимуть у випадку, якщо громадяни виїдуть із зони бойових дій.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

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Зазначається, що кошти нададуть на переїзд та оплату перших місяців оренди житла для переселенців, які вимушені покинути свої домівки через бойові дії.

Умови програми

Головна умова отримання допомоги — бажання освоїтись та знайти роботу.

При цьому наголошується, що підтримка надається на перший час, поки ви шукаєте роботу та адаптуєтеся.

Проєкт «Прихисток поруч» передбачає не лише фінансову допомогу, але і підтримку у:

пошуку житла;

працевлаштуванні;

влаштуванні дітей до шкіл і дитячих садочків;

Також ВПО нададуть усе необхідне після переїзду у новому місці — гуманітарну допомогу, одяг, ліки, продукти.

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Для отримання допомоги потрібно звернутися до представників фонду через електронну пошту — shelter@poruch.org.ua або за телефоном +380 (93) 349 8451.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь у грантовій програмі «Єднання заради дії» та отримати до 500 доларів на перекваліфікацію.

Також з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

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