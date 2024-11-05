Держава компенсовуватиме частину податків власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО — Finance.ua
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Держава компенсовуватиме частину податків власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО

Особисті фінанси
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Держава компенсовуватиме частину податків власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО
Держава компенсовуватиме частину податків власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО
З середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що держава компенсовуватиме також частину податків для тих українців, які здаватимуть житло ВПО. Таким орендодавцям, якщо вони мають типовий договір про оренду (він буде в електронному формі та у вільному доступі як додаток до постанови, будь-хто зможе роздрукувати), держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб і військовий збір.
Відповідну суму податку нарахують на картковий рахунок орендодавця.
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Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла.
Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року. Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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