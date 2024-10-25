Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців — Finance.ua

Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців

Кабінет Міністрів схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабінету міністрів.

Передбачено, що надання субсидії буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, що підлягатиме реєстрації в базі Пенсійного фонду України.

Порядок реалізації експериментального проєкту

Надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки — субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО — 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім’ю.

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Субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Які міста можуть взяти участь у проєкті

Проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Нагадаємо, управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділив додаткові 265 мільйонів гривень на фінансування програми «Прихисток».

Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк заявила , що державна політика щодо підтримки переселенців «фактично повністю провалена». За її словами, не отримавши допомоги з житлом, люди «просто повертаються в окупацію».

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