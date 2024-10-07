60% переселенців витрачають понад половину свого доходу на оренду житла — опитування Сьогодні 11:30 — Особисті фінанси

60% переселенців витрачають понад половину свого доходу на оренду житла — опитування

60% опитаних переселенців понад половину доходу своєї сім’ї витрачають на оренду житла. У середньому це 8 500 гривень з комунальними послугами.

Про це свідчить опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ), передає hromadske.

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Для 38% переселенців витрати на житло сягають 70% від доходу сім’ї. Середній дохід опитаних переселенців становить 13 561 гривню.

Значна частина ВПО повідомили, що проживають у квартирах (53%) і будинках (33%), 8% із них проживають у кімнатах, а ще 5% — у тимчасовому житлі.

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Водночас ті, хто не переїжджав, у середньому заробляють 20 тисяч гривень, а їхні витрати на житло також становлять переважно 8 500 гривень. А втім, 50% опитаних, які не переїжджали, відповіли, що витрачають на житло понад половини свого доходу.

Станом на жовтень 2024 року в Україні нараховувалося 4,9 млн переселенців. Кількість тих, хто з 2022 року став переселенцем або повторно перемістився, сягнула 3,6 млн людей.

hromadske За матеріалами:

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