60% переселенців витрачають понад половину свого доходу на оренду житла — опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

60% переселенців витрачають понад половину свого доходу на оренду житла — опитування

Особисті фінанси
3
60% переселенців витрачають понад половину свого доходу на оренду житла — опитування
60% переселенців витрачають понад половину свого доходу на оренду житла — опитування
60% опитаних переселенців понад половину доходу своєї сім’ї витрачають на оренду житла. У середньому це 8 500 гривень з комунальними послугами.
Про це свідчить опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ), передає hromadske.

Кредит до зарплати 👛

Для 38% переселенців витрати на житло сягають 70% від доходу сім’ї. Середній дохід опитаних переселенців становить 13 561 гривню.
Значна частина ВПО повідомили, що проживають у квартирах (53%) і будинках (33%), 8% із них проживають у кімнатах, а ще 5% — у тимчасовому житлі.
Читайте також
Водночас ті, хто не переїжджав, у середньому заробляють 20 тисяч гривень, а їхні витрати на житло також становлять переважно 8 500 гривень. А втім, 50% опитаних, які не переїжджали, відповіли, що витрачають на житло понад половини свого доходу.
Станом на жовтень 2024 року в Україні нараховувалося 4,9 млн переселенців. Кількість тих, хто з 2022 року став переселенцем або повторно перемістився, сягнула 3,6 млн людей.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.