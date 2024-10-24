У «Слузі Народу» визнали «повний провал» підтримки переселенців: люди повертаються в окупацію — Finance.ua

У «Слузі Народу» визнали «повний провал» підтримки переселенців: люди повертаються в окупацію Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

У «Слузі Народу» визнали «повний провал» підтримки переселенців: люди повертаються в окупацію

Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк заявила, що державна політика щодо підтримки переселенців «фактично повністю провалена». За її словами, не отримавши допомоги з житлом, люди «просто повертаються в окупацію».

Про це йдеться в її коментарі на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про те, що в Україні стає менше переселенців.

Шуляк зазначила, що головна потреба ВПО — власне житло. За її словами, допомогти мали б дві державні програми — «єОселя» та «єВідновлення», які навіть синхронізовані між собою.

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Однак перша програма майже недоступна переселенцям через умови, а на другу у 2025 році не передбачено державного фінансування — лише «відносно невеликі кошти» від міжнародних донорів, пояснила народна депутатка.

Крім того, як зауважила Шуляк, жителі окупованої території не можуть отримати виплати за програмою «єВідновлення».

Тим часом росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, запропонувавши по 45 тисяч рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла, додала голова партії «Слуга Народу».

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Нагадаємо, напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець заявив , що в Україні зменшується кількість переселенців, оскільки вони, за його словами, повертаються на тимчасово окуповану територію та в прифронтові міста. Лубінець зазначив, що таке рішення люди ухвалюють через соціально-економічні труднощі на новому місці.

Він також наголосив, що існує дистанція між ВПО та місцевими жителями.

Довідка Finance.ua:

за даними Міністерства соціальної політики, станом на 22 жовтня в Україні нараховувалося 4,6 млн переселенців, що на 300 тисяч менше, ніж було на початку року. Найбільше ВПО зареєстровано в Донецькій та Харківській областях.

hromadske За матеріалами:

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