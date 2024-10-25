«Прихисток» продовжено до кінця року — Finance.ua

«Прихисток» продовжено до кінця року Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділяє додаткові 265 мільйонів гривень на фінансування програми «Прихисток». Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Збільшення бюджету «Прихистку» стало можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента, УВКБ ООН, Мінреінтеграції, МЗС і Мінвідновлення. Це дасть змогу продовжити реалізацію програми до кінця 2024 року.

Завдяки проєкту «Прихисток» у власників житла, які безкоштовно розмістили в себе ВПО, є можливість компенсувати оплату комунальних послуг.

Зауважимо, що з січня поточного року УВКБ ООН є фінансовим донором урядової програми «Прихисток» згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою. Раніше у цьому році для підтримки зазначеного проєкту міжнародні донори надали понад 615 мільйонів гривень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення програмою «Прихисток» скористалися майже 1,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Нині у програмі беруть участь близько 65 тисяч домогосподарств, які розмістили в себе понад 160 тисяч переселенців.

borgexpert За матеріалами:

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