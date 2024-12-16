ВПО отримають гроші на оренду житла: в уряді розкрили деталі нової програми — Finance.ua

ВПО отримають гроші на оренду житла: в уряді розкрили деталі нової програми Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

ВПО отримають гроші на оренду житла: в уряді розкрили деталі нової програми

Українцям, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), компенсують вартість оренди житла. Головною умовою для виділення допомоги — має бути укладений договір про оренду.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона пояснила критерії, за якими держава вираховуватиме, чи задовольняє учасник умовам програми.

«Буде схоже на те, як працює субсидія на житлово-комунальні послуги. Ми будемо для родини враховувати з одного боку її фінансовий стан, з іншого — кількість членів родини (умовно, яка мінімальна площа орендного житла потрібна для цієї родини) і вартість житла в різних регіонах. І ми будемо вираховувати те, який обсяг фінансової підтримки потрібний для оренду житла в конкретному регіоні», — зазначила Марчак.

Заступниця міністра нагадала, що цей інструмент було ухвалено у жовтні. Але тоді дія програми розповсюджувалася тільки на 9 регіонів. Тепер її планують розширити на решту країни.

«Вже зараз бачимо перші фідбеки по регіонах і вже поширюємо цей інструмент по всій країні. Також в рамках цього інструменту ми також будемо компенсувати ставку податку, яку має заплатити орендодавець, щоб стимулювати його укладати офіційні договори оренди, тому що ми розуміємо, що це єдиний інструмент юридичного захисту внутрішньо переміщених осіб від того, щоб на завтра родину ВПО не виселили, не підняли орендну плату вдвічі», — зазначила Марчак.

Довідка Finance.ua:

уряд України затвердив постанову, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам, що потребують підтримки, отримувати субсидію на оренду житла. Очікується, що з середини січня 2025 року цей механізм стане доступним для українських родин;

внутрішньо переміщені особи можуть отримати житлові субсидії, навіть без реєстрації за місцем проживання, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж;



Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який спрямований на забезпечення житлових прав ВПО та передбачає створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО.

Обозреватель За матеріалами:

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