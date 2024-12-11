Ціни на оренду житла: де зросли найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на оренду житла: де зросли найбільше (інфографіка)
За даними ЛУН, Зростання орендних ставок в межах року було значним у більшості регіонів України, окрім прифронтових.
Найбільше зростання демонструє Івано-Франківськ та Київ — 37% та 32% за рік.
Підвищений попит присутній не тільки у столиці, а й у західних регіонах:
- Закарпатська область — в середньому 18 500 гривень за однокімнатну квартиру,
- Львівська область — 17 000 грн,
- Волинська область — 15 000 грн,
- Івано-Франківська область — 13 700 грн,
- Чернівецька область — 12 500 грн,
- Вінницька — 12 000 грн,
- Рівненьська — 11 500 грн,
- Тернопільська область — 10 000 грн.
Найнижчі орендні ставки на однокімнатні в Україні зафіксовані з об’єктивних обставин у Херсоні, Харкові та Запоріжжі — 3000, 4000 та 5000 відповідно.
Як кажуть аналітики, ринок оренди почуває себе найбільш упевнено з усіх сегментів: попит високий, орендні ставки ростуть, термін експозиції вільних квартир знижується.
Найдорожчі міста для оренди квартир: Київ, Львів та Ужгород.
В сегменті 1-кімнатних:
- Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди).
- Львів (17,0 тис. грн за місяць).
- Київ (16,5 тис. грн).
В сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.
Довідка Finance.ua:
- У 2024 році середня вартість квадратного метра від забудовників продовжувала зростати, а девелопери активніше акредитували свої проєкти в програмі єОселя. Про це свідчать дані ЛУН. Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати в галузі, послаблення національної валюти — ці фактори в 2024 році продовжували підштовхувати ціни на українській первинці вгору.
- Про зростаючу активність первинки свідчить і динаміка кількості ЖК в продажу. Відрадно, що зростання числа активних новобудов спостерігається не тільки в більш-менш безпечних західних областях України, а й на сході країни. Зокрема, у прифронтовому Запоріжжі працюють відділи продажів у 11 ЖК (приріст за рік на 10%).
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