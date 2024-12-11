Ціни на оренду житла: де зросли найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на оренду житла: де зросли найбільше (інфографіка) Вчора 12:00 — Нерухомість

Ціни на оренду житла: де зросли найбільше (інфографіка)

За даними ЛУН , Зростання орендних ставок в межах року було значним у більшості регіонів України, окрім прифронтових.

Найбільше зростання демонструє Івано-Франківськ та Київ — 37% та 32% за рік.

Інфографіка: ЛУН

Підвищений попит присутній не тільки у столиці, а й у західних регіонах:

Закарпатська область — в середньому 18 500 гривень за однокімнатну квартиру,

— в середньому 18 500 гривень за однокімнатну квартиру, Львівська область — 17 000 грн,

— 17 000 грн, Волинська область — 15 000 грн,

— 15 000 грн, Івано-Франківська область — 13 700 грн,

— 13 700 грн, Чернівецька область — 12 500 грн,

— 12 500 грн, Вінницька — 12 000 грн,

— 12 000 грн, Рівненьська — 11 500 грн,

— 11 500 грн, Тернопільська область — 10 000 грн.

Найнижчі орендні ставки на однокімнатні в Україні зафіксовані з об’єктивних обставин у Херсоні, Харкові та Запоріжжі — 3000, 4000 та 5000 відповідно.

Як кажуть аналітики, ринок оренди почуває себе найбільш упевнено з усіх сегментів: попит високий, орендні ставки ростуть, термін експозиції вільних квартир знижується.

Найдорожчі міста для оренди квартир: Київ, Львів та Ужгород.

В сегменті 1-кімнатних:

Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди).

Львів (17,0 тис. грн за місяць).

Київ (16,5 тис. грн).

В сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році середня вартість квадратного метра від забудовників продовжувала зростати, а девелопери активніше акредитували свої проєкти в програмі єОселя. Про це свідчать дані ЛУН. Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати в галузі, послаблення національної валюти — ці фактори в 2024 році продовжували підштовхувати ціни на українській первинці вгору.

Про зростаючу активність первинки свідчить і динаміка кількості ЖК в продажу. Відрадно, що зростання числа активних новобудов спостерігається не тільки в більш-менш безпечних західних областях України, а й на сході країни. Зокрема, у прифронтовому Запоріжжі працюють відділи продажів у 11 ЖК (приріст за рік на 10%).

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