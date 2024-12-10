Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка) — Finance.ua

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка) 10.12.2024, 08:00 — Нерухомість

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка), freepik

У 2024 році середня вартість квадратного метра від забудовників продовжувала зростати, а девелопери активніше акредитували свої проєкти в програмі єОселя.

Про це свідчать дані ЛУН.

Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати в галузі, послаблення національної валюти — ці фактори в 2024 році продовжували підштовхувати ціни на українській первинці вгору.

Рекордсменами зростання середньої вартості квадрату, що будується, стали:

Кропивницький, в якому метр новобудов за рік додав рекордні +33% в гривні;

Рівне, де середня вартість квадрату від забудовника здорожчала на 24%;

Івано-Франківськ, Чернівці та Вінниця, в яких «квадрат» подорожчав на 21%.

При цьому найдорожчими в Україні по середній вартості квадратного метра все ще залишаються новобудови Львова, які за рік додали +14%.

Інфографіка: ЛУН

Кількість ЖК

Про зростаючу активність первинки свідчить і динаміка кількості ЖК в продажу. Відрадно, що зростання числа активних новобудов спостерігається не тільки в більш-менш безпечних західних областях України, а й на сході країни. Зокрема, у прифронтовому Запоріжжі працюють відділи продажів у 11 ЖК (приріст за рік на 10%).

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Збільшилась кількість новобудов у Дніпрі — тут зводять житло у 54 ЖК (приріст за рік 2%). Проте дещо знизилась активність девелоперів у Харкові (-9% за рік), в Миколаєві (-6% за рік), Одесі (-7%) та ін. В столиці за рік кількість працюючих відділів продаж новобудов збільшилась на 1% — до 177 активних проєктів. А ось Львів, Ужгород та Івано-Франківськ за рік продемонстрували збільшення кількості ЖК в продажу на 6−8%.

Інфографіка: ЛУН

Обсяги введення нового житла в експлуатацію

У році, що минає, обсяги введення нового житла в експлуатацію збільшилися майже у всіх обласних центрах України. У відсотковому вираженні найбільший приріст зданих квартир показали Житомир та Чернігів — 329% та 316% відповідно (період 1, 2 та 3 квартал 2024 року + 4 квартал 2023 року до 1, 2 та 3 квартал 2023 року + 4 квартал 2022 року). В столиці за цей період кількість зданих нових квартир збільшилась не настільки вражаюче: приріст становить +13%.

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Тим не менше, саме столиця є лідером по будівництву нового житла, адже в Києві за 12 місяців (1−3 квартали 2024 + 4 квартал 2023) ввели в експлуатацію 10,7 тис. нових квартир. На другому місці за цим показником — Київська область, де було збудовано майже 8,6 тис. нових квартир. А третє місце посів Львів з 5,4 тис. введених квартир.

Інфографіка: ЛУН

Найнижчі ціни на квартири

Якщо говорити про ціни на первинці в розрізі мінімальної вартості цілої квартири (середнє від мінімальної вартості кв. м у забудовника помножене на мінімальну площу майбутньої квартири), то найдешевше майнові права на майбутню квартиру обійдуться в Сумах — 1,08 млн грн.

В столиці мінімальна вартість майбутньої квартири на первинці обійдеться майже в 2,5 рази дорожче, ніж в Сумах — 2,97 млн грн.

Інфографіка: ЛУН

Від мінімальної вартості майбутньої квартири залежить ще один показник доступності первинки — середня сума першого внеску пільгової іпотеки єОселя. Адже за умовами програми, наймасовішу частку пільгових кредитів можна взяти на житло, яке або ще будується (акредитоване в програмі та майже збудоване, тобто його введення в експлуатацію очікується протягом найближчих місяців-року), або збудоване не раніше 3 років тому. І значна частина таких квартир — це пропозиції саме від девелоперів.

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Зокрема, в столиці мінімальний перший внесок на готову квартиру від забудовника становить 750 тис. грн при вартості цілої квартири 3,7 млн. грн. А на перший внесок по квартирі, яка майже збудована (введення в експлуатацію планується в найближчі декілька місяців), знадобиться 505 тис. грн — при її повній вартості 2,5 млн. грн.

Інфографіка: ЛУН

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