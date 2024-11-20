В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон — Finance.ua

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В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон

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В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон
В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який спрямований на забезпечення житлових прав ВПО та передбачає створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
«Рада прийняла в цілому № 11 281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб (створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб)», — повідомив Железняк.

Що передбачає база

Передбачається створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, де буде доступна інформація про технічний стан об’єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан.

Як це працюватие

ВПО зможуть обирати об’єкт, де б вони хотіли проживати, а органи влади — комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об’єкта у експлуатацію.
Подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через півроку після того, як закон набуде чинності.

Довідка Finance.ua:

  • для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запровадило низку послуг, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу «муніципальної няні» та підтримане проживання для літніх осіб;
  • в Україні починають будувати соціальне житло. Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6200 квартир. Він стартує цього року;
  • призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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