В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон — Finance.ua

В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

В Україні створять базу житла для переселенців: прийнято закон

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який спрямований на забезпечення житлових прав ВПО та передбачає створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Рада прийняла в цілому № 11 281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб (створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб)», — повідомив Железняк.

Що передбачає база

Передбачається створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, де буде доступна інформація про технічний стан об’єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан.

Як це працюватие

ВПО зможуть обирати об’єкт, де б вони хотіли проживати, а органи влади — комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об’єкта у експлуатацію.

Подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через півроку після того, як закон набуде чинності.

Довідка Finance.ua:

для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запровадило низку послуг, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу «муніципальної няні» та підтримане проживання для літніх осіб;

в Україні починають будувати соціальне житло. Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6200 квартир. Він стартує цього року;

призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року.

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