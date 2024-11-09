Чи скасовують субсидії на оренду житла інші виплати для переселенців — Finance.ua

Чи скасовують субсидії на оренду житла інші виплати для переселенців Сьогодні 21:19 — Особисті фінанси

Чи скасовують субсидії на оренду житла інші виплати для переселенців

Уряд України затвердив постанову, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам, що потребують підтримки, отримувати субсидію на оренду житла.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Коли буде доступна субсидія на оренду житла для ВПО

Очікується, що з середини січня 2025 року цей механізм стане доступним для українських родин.

Щоб забезпечити зручний процес отримання допомоги, ведеться робота над цифровізацією послуги. Уряд прагне зробити отримання субсидії простим і доступним.

«Відповідна постанова, яку ми розробили, вже ухвалена Урядом. Наразі ми працюємо над її технічною реалізацією. Хочемо зробити процес отримання такої субсидії максимально зручним і цифровізованим», — йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що інші соціальні виплати, які отримують ВПО, залишаться незмінними та не будуть скасовані при нарахуванні нової субсидії.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть отримати житлові субсидії, навіть без реєстрації за місцем проживання, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж.

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