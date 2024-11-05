Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн — Finance.ua
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Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн

Казна та Політика
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Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн
Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн
Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Один з ключових її елементів — це субсидії. 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби», — зазначив прем’єр-міністр.
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Шмигаль додав, що для військових уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг. А для переселенців з середини січня наступного року буде запущено програму субсидій на орендоване житло.
«Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів», — зауважив прем’єр-міністр.
За словами глави уряду, близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.
«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію», — наголосив Шмигаль.
Для цього Кабінет Міністрів доручив Міністерству соціальної політики розробити та винести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. За словами Шмигаля, в основі буде проста норма — якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.
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«Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання», — наголосив прем’єр-міністр.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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