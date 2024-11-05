Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн — Finance.ua

Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн

Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Один з ключових її елементів — це субсидії. 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби», — зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль додав, що для військових уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг. А для переселенців з середини січня наступного року буде запущено програму субсидій на орендоване житло.

«Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів», — зауважив прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію», — наголосив Шмигаль.

Для цього Кабінет Міністрів доручив Міністерству соціальної політики розробити та винести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. За словами Шмигаля, в основі буде проста норма — якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.

«Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання», — наголосив прем’єр-міністр.

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