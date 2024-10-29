єПідтримка, субсидії, «Доступні ліки»: уряд підготував пакет зимової підтримки для українців — Finance.ua

єПідтримка, субсидії, «Доступні ліки»: уряд підготував пакет зимової підтримки для українців Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

єПідтримка, субсидії, «Доступні ліки»: уряд підготував пакет зимової підтримки для українців

Держава готує пакет зимової підтримки родин: єПідтримка, субсидії та розширена програма «Доступні ліки».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Перед Україною та українцями багато викликів і загроз. Але, як і в минулі роки, наша єдність і взаємодопомога дають свої позитивні результати», — сказав прем’єр-міністр.

Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським — це програма зимової єПідтримки.

Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. У межах цієї програми держава ставить три основні цілі.

«Перша — матеріально підтримати українські родини. Даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки», — зазначив Шмигаль.

Друга мета — активізувати внутрішній попит на українські послуги. Як відзначив прем’єр-міністр, уже запрацював «Національний кешбек», і держава здійснила перші виплати людям — понад 37 млн грн.

«Загалом до програми долучилися 2,4 млн українців та 1470 українських виробників. Якщо „Національний кешбек“ акцентує увагу на купівлі українських товарів, то програма зимова єПідтримка більше орієнтована саме на послуги, які надає малий та середній бізнес», — зауважив очільник уряду.

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Третя мета — продемонструвати єдність українського суспільства для стійкості та перемоги.

«Один із варіантів як витратити кошти за програмою єПідтримка — задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону», — відзначив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр додав, що заявку на участь у програмі можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на карту «Національного кешбеку», і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.

Шмигаль акцентував, що програма стосується не лише дорослих, але й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

«Наступні наші кроки — це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма „Доступні ліки“, до неї включать нових отримувачів», — зазначив прем’єр-міністр.

Так, за жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, загалом за 10 місяців цього року — близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям.

Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону.

Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тис. грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. українських родин.

Довідка Finance.ua:

25 жовтня у вечірньому зверненні до українців президент україни Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки. За його словами, кожному українцю — і дорослому, і дитині — буде виплачено 1 тис. гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, книги, культурні заходи. Також отримані гроші можна буде задонатити на ЗСУ;

тисячу гривень державної допомоги, яку з грудня зможуть отримати українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек», це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.

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