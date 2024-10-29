Коли у Києві починається опалювальний сезон — Finance.ua

Коли у Києві починається опалювальний сезон Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Коли у Києві починається опалювальний сезон

Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання», — написав він.

Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнуть підключати до тепла із середи, 30 жовтня.

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва — однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів.

Нагадаємо, Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (49 мільйонів доларів) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні.

За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти забезпечити електроенергією 185 000 осіб, що стане найбільшим внеском Швеції до енергопостачання України.

Довідка Finance.ua:

Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10−15 градусів морозу впродовж трьох діб.

Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.