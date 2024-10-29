Коли у Києві починається опалювальний сезон — Finance.ua

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Коли у Києві починається опалювальний сезон

Особисті фінанси
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Коли у Києві починається опалювальний сезон
Коли у Києві починається опалювальний сезон
Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання», — написав він.
Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнуть підключати до тепла із середи, 30 жовтня.
Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва — однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів.
Нагадаємо, Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (49 мільйонів доларів) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні.
За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти забезпечити електроенергією 185 000 осіб, що стане найбільшим внеском Швеції до енергопостачання України.
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Довідка Finance.ua:

  • Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10−15 градусів морозу впродовж трьох діб.
  • Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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