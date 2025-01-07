В Україні запрацює ще одна програма виплат для переселенців, — Шмигаль
У 2025 році продовжиться реалізація ініціативи «Зимова підтримка». У січні почне працювати ще одна програма — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час», — сказав він.
Читайте також
Як зазначив Шмигаль, вже подано 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Понад 8 млн українців уже отримали гроші.
«У січні цього року також почнеться виплата „Вчительської доплати“. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн „на руки“ до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн», — розповів прем’єр.
Шмигаль повідомив, що у межах Зимової підтримки також реалізується ініціатива єКнига.
«Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років», — додав Шмигаль.
Субсидії для ВПО
Нагадаємо, щоб забезпечити допомогу переселенцям, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило, а Уряд ухвалив постанову, якою для підтримки ВПО запроваджується субсидія на оренду житла.
27 грудня Уряд прийняв постанову, завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися такою субсидією.
Що змінилося для переселенців:
- Розширення дії субсидій. Тепер субсидією зможуть скористатися переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.
- Зменшення фінансового порогу. Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше запропонованих 30%).
- Індивідуальний підхід. Розмір субсидії розраховуватиметься окремо для кожної сім’ї з урахуванням доходу, кількості членів родини та вартості оренди житла.
Поділитися новиною