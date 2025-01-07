В Україні запрацює ще одна програма виплат для переселенців, — Шмигаль Сьогодні 16:14

В Україні запрацює ще одна програма виплат для переселенців, — Шмигаль

У 2025 році продовжиться реалізація ініціативи «Зимова підтримка». У січні почне працювати ще одна програма — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час», — сказав він.

Як зазначив Шмигаль, вже подано 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Понад 8 млн українців уже отримали гроші.

«У січні цього року також почнеться виплата „Вчительської доплати“. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн „на руки“ до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн», — розповів прем’єр.

Шмигаль повідомив, що у межах Зимової підтримки також реалізується ініціатива єКнига.

«Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років», — додав Шмигаль.

Субсидії для ВПО

Нагадаємо, щоб забезпечити допомогу переселенцям, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило, а Уряд ухвалив постанову, якою для підтримки ВПО запроваджується субсидія на оренду житла.

27 грудня Уряд прийняв постанову , завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися такою субсидією.

Що змінилося для переселенців:

Розширення дії субсидій. Тепер субсидією зможуть скористатися переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.

Зменшення фінансового порогу. Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше запропонованих 30%).

Індивідуальний підхід. Розмір субсидії розраховуватиметься окремо для кожної сім’ї з урахуванням доходу, кількості членів родини та вартості оренди житла.

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