На початку 2022-го Україна мала лише 3 тис. соціальних квартир при загальній кількості ВПО — 5 млн Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

На початку 2022-го Україна мала лише 3 тис. соціальних квартир при загальній кількості ВПО — 5 млн

На початку 2022-го Україна мала лише 3 тис. соціальних квартир при загальній кількості ВПО — 5 млн.

Про це повідомила молодша економістка Центру економічної стратегії Марія Томіліна на події проєкту «Контроль витрат на відновлення України», що була присвячена питанням соціального житла.

«На початку 90-х відбулась активна приватизація житла, через що держава залишилась без соціального житла. Проблема тільки загострилась з початком війни, а потім — і повномасштабного вторгнення. В 2021 році було лише 3 тисячі квартир, які відносились до соціального житла, тоді як в 2022 році ми мали більше 5 млн внутрішньо переміщених осіб», — зазначила Марія Томіліна.

Проблема забезпеченням житлом є одним із найбільших викликів для ВПО, а відповідні ініціативи вона називає недостатніми чи неідеальними. Це стосується законів, які дозволили тривале проживання ВПО в студентських гуртожитках та надали ВПО пріоритет при отриманні компенсації за пошкоджене житло.

«За даними Міжнародної організації з міграції, станом на жовтень у нас було близько 3,6 млн ВПО. Всі вони мають право на тимчасове соціальне житло, яке надається до одного року, але термін проживання може бути подовжений», — зазначила Марія Томіліна.

ВПО та члени їх родин мають право на тимчасове соціальне житло за місцем фактичного проживання. Помешкання надається із спеціального фонду житла, сформованого місцевими органами влади. Мінімальна площа на одну людину становить 6 м 2 .

Першочергове право на забезпечення житлом мають:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми

вагітні;

непрацездатні;

пенсіонери.

При цьому, щоб отримати житло, потрібно стати на облік громадян, які його потребують. Розмір грошової компенсації від державі для осіб, які безкоштовно надають житло ВПО -14,77 грн людина/день.

За словами Томіліної, протягом останніх кількох місяців відбулись зміни в законодавчому врегулюванні питання житла для ВПО. Зокрема, закон № 4080-IX «…щодо додаткових заходів, пов’язаних із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб житлом», прийнятий в листопаді, передбачає:

Гуртожитки, які належать закладам ПТО або вищої освіти, можуть передаватись для проживання ВПО на час воєнного стану та трьох років після нього Інвентаризацію житла для проживання ВПО та створення Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення ВПО житлом.

«Проте передача гуртожитків — це не ідеальне рішення, оскільки учні та студенти могли би повернутись в офлайн навчання після воєнного стану, але будуть обмежені в цьому. Тоді як побудова інформаційно-аналітичної системи — це правильне рішення, але також потребує ефективного впровадження та координації зусиль багатьох стейкхолдерів», — зазначила Томіліна.

Проєкт «Контроль витрат на відновлення України» фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно Центром економічної стратегії, ІЕД та ГО «Технології прогресу».

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