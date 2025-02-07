5 актуальных вопросов о помощи на проживание ВПЛ — Finance.ua

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5 актуальных вопросов о помощи на проживание ВПЛ

Личные финансы
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5 актуальных вопросов о помощи на проживание ВПЛ
5 актуальных вопросов о помощи на проживание ВПЛ
Продолжат ли выплаты пособия на проживание ВПЛ в 2025 году? Что изменится, а что останется неизменным? Эти вопросы беспокоят многих украинцев, поэтому эксперты «Юридического советчика для ВПЛ» дали ответы на наиболее актуальные вопросы о помощи ВПЛ.
Продолжат ли выплаты пособия на проживание ВПЛ в 2025 году?
Да, для ВПЛ, у которых в феврале заканчивается второй полугодовой период получения выплат, пособие будет продлено еще на 6 месяцев.
Нужно ли подавать новое заявление на продление выплат?
Нет. Если мы говорим о получателях помощи, ранее уже получавших такое продление, то с заявлением дополнительно обращаться не нужно. Продление произойдет автоматически.
Возможна ли ситуация, когда выплаты продлят, а, например, через месяц прекратят?
Да, это возможно. В течение периода получения пособия постоянно происходит верификация, проще говоря, проверка на соответствие критериям для получения выплат. Например, если будет установлено, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то соцзащита прекратит выплату пособия.
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Увеличится ли размер пособия на проживание?
На сегодняшний день такая информация отсутствует. Как и прежде, размер выплат составляет:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;
  • для других лиц — 2000 грн.
Произошли ли изменения в имущественных критериях для назначения/продления выплат?
Нет, в самих имущественных критериях, предусмотренных п. 7 — 7−1 Порядка изменений не произошло.
Но если говорить о порядке оценки имущественного положения ВПЛ, в этом случае произошли положительные изменения: теперь при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывается доход, полученный единовременно в течение календарного года от продажи:
  • единого транспортного средства (механизма), которое было зарегистрировано на одно лицо из состава членов семьи;
  • единственного жилого помещения/части жилого помещения, расположенного на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий), территории активных боевых действий, включенных в перечень территорий.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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