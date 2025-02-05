Правительство выделило 15 млрд грн для ВПЛ, чье жилье было уничтожено — Finance.ua

Правительство выделило 15 млрд грн для ВПЛ, чье жилье было уничтожено Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Правительство выделило 15 млрд грн для ВПЛ, чье жилье было уничтожено, freepik

Кабинет Министров выделил еще 15 млрд грн на программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье жилье было уничтожено.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Правительство выделило еще 15 млрд грн на єВідновлення для ВПЛ, теперь внутренне перемещенные лица будут быстрее получать сертификаты на покупку жилья», — сказано в сообщении.

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Воспользоваться этой программой могут украинцы со статусом ВПЛ, которые из-за боевых действий лишились своей единственной недвижимости.

Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Если человек имеет статус ВПЛ, но еще не подавался на єВідновлення, ему необходимо:

1. Зарегистрировать уведомление о разрушенном имуществе на портале или в приложении.

2. Подать заявление на получение сертификата.

3. Дождаться заключения комиссии о состоянии жилья — это длится до 30 дней.

Если у человека есть сертификат єВідновлення, но еще не бронировал средства, ему необходимо:

1. Податься на бронирование через Дію или ЦПАУ.

2. Получить подтверждение о наличии средств.

3. В течение 30 дней с момента подтверждения бронирования сертификата прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса сделку по покупке нового жилища.

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«Если у вас уже есть забронированный и подтвержденный жилищный сертификат, у вас будет 30 дней для приобретения нового жилища. И не нужно никаких дополнительных действий. Программа єВідновлення продолжает работать в Дії. Если ваше жилище повреждено или разрушено из-за российской агрессии — не опускайте рук. Государство поможет отстроиться или купить новое жилье», — добавил Федоров.

Напомним, пока не вступил в силу принятый в декабре прошлого года законопроект о расширении программы «єВідновлення» на временно оккупированные территории, владельцы разрушенного или поврежденного жилья, расположенного там, могут сообщать об этом Международный реестр ущерба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о получении внутренними переселенцами компенсации по программе «єВідновлення» за уничтоженное имущество. Согласно закону, внутренне перемещенные лица, в частности, получат приоритетное право на жилищные сертификаты по критериям, которые определены Кабмином.

Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году.

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