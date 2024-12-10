Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло

Особисті фінанси
14
Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло
Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло
Президент України Володимир Зеленський підписав у понеділок закон про отримання внутрішніми переселенцями компенсації за програмою «єВідновлення» за знищене майно.
Про це повідомила пресслужба ВР у Telegram.
Згідно з законом № 4114-IX від 4 грудня, внутрішньо переміщені особи, зокрема, отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями, визначеними Кабміном.
Крім того, закон передбачає можливість спрямування близько 15 млрд грн залишку бюджетних коштів у 2024 році на програму «єВідновлення».
Читайте також
Раніше згідно з цим законом на компенсацію за знищене житло насамперед могли претендувати особи пенсійного віку; громадяни, які мають на утриманні дитини до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, а також самотні батьки, які виховують дитину до 14 років, та особи з інвалідністю ІІІ групи.
На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням.

Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.