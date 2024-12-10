Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло — Finance.ua

Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Переселенці отримають пріоритетне право на виплати за зруйноване житло

Президент України Володимир Зеленський підписав у понеділок закон про отримання внутрішніми переселенцями компенсації за програмою «єВідновлення» за знищене майно.

Про це повідомила пресслужба ВР у Telegram.

Згідно з законом № 4114-IX від 4 грудня, внутрішньо переміщені особи, зокрема, отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями, визначеними Кабміном.

Крім того, закон передбачає можливість спрямування близько 15 млрд грн залишку бюджетних коштів у 2024 році на програму «єВідновлення».

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Раніше згідно з цим законом на компенсацію за знищене житло насамперед могли претендувати особи пенсійного віку; громадяни, які мають на утриманні дитини до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, а також самотні батьки, які виховують дитину до 14 років, та особи з інвалідністю ІІІ групи.

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