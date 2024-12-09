Хто матиме пріоритетне право на отримання компенсації за пошкоджене житло — Finance.ua

Хто матиме пріоритетне право на отримання компенсації за пошкоджене житло Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Хто матиме пріоритетне право на отримання компенсації за пошкоджене житло

Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 11 028 , який регулює компенсації за програмою «єВідновлення» для внутрішньопереміщених осіб (ВПО), чиє майно було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій.

Новий закон вводить пріоритет для ВПО та закладає революційний підхід до фінансування: компенсації будуть частково забезпечені за рахунок залишків коштів державного бюджету, які становлять близько 15 мільярдів гривень. За пошкоджену квартиру передбачена компенсація до 350 тисяч гривень. За пошкоджений будинок — до 500 тисяч гривень.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла директорка Інституту житла Аліна Москаленко.

Основні положення закону

Закон встановлює пріоритет внутрішньо переміщених осіб як окремої категорії. Тобто всі внутрішньо переміщені особи матимуть пріоритет в отриманні компенсації за знищене житло, але конкретні критерії щодо таких ВПО будуть визначені вже окремою постановою Кабміну найближчим часом.

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«Також у прикінцевих положеннях законопроєкту передбачено насправді революційний елемент — це фінансування механізму компенсації за рахунок залишку коштів у державному бюджеті на поточний рік від Мінсоцполітики. Йдеться про близько 15 мільярдів гривень. Це залишок на 2024 рік, і ці кошти будуть спрямовані на компенсацію для внутрішньо переміщених осіб за знищене або пошкоджене майно. Відповідні зміни мають бути внесені до чинних постанов уряду», — зазначила Москаленко.

Хто може претендувати на отримання компенсації

Компенсація надаватиметься власникам житла за таких умов:

наявність документів, що підтверджують право власності (угода купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, державний акт тощо);

документальні або фотодокази пошкоджень чи знищення об’єкта;

подання заявки через застосунок «Дія» або звернення до ЦНАПу.

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Москаленко наголошує, що для отримання компенсації надзвичайно важливо мати офіційне підтвердження права власності на майно.

Максимальні розміри компенсації

Закон передбачає різні розміри компенсації залежно від типу житла та серйозності руйнувань.

за пошкоджену квартиру — до 350 тисяч гривень;

за пошкоджений будинок — до 500 тисяч гривень;

для зруйнованого житла компенсація не обмежується конкретною сумою, однак враховується гранична площа: для квартир — до 150 кв. м;для будинків — до 200 кв. м.

Як подати заявку на отримання компенсації:

Подання заявки. Зробити це можна через «Дію» або в одному з ЦНАПів. Підготовка документів. Заявник має підтвердити право власності, зазначити, чи проводився ремонт, надати фото пошкоджень і відкрити спеціальний рахунок у банку-партнері програми. Огляд комісією. Спеціальна компенсаційна комісія оглядає майно, оцінює збитки та ухвалює рішення щодо суми виплат.

Задля отримання компенсації людина повинна відкрити спеціальний рахунок, на який будуть зараховані кошти. Це можна зробити через онлайн банкінг або у відділеннях банків-партнерів програми.

Під час заповнення заявки людина повинна вказати, чи робила вона ремонт, чи має пільгову категорію, а також зазначити контактні дані та рахунок для отримання компенсації. Для цього потрібно відкрити рахунок єВідновлення в банку та подати заяву на виплату через «Дію». Це можна зробити через застосунок онлайн-банкінгу або звернувшись до відділення одного з банків-партнерів програми: ПриватБанку , monobank, ПУМБ, Райффайзену тощо.

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У разі незгоди з рішенням комісії заявник може оскаржити його до органу, який створив комісію, або через суд.

Принцип екстериторіальності

Закон також гарантує принцип екстериторіальності, що дозволяє обирати нове житло в будь-якому регіоні України. Це дає ВПО більше свободи у виборі місця проживання.

«Ви не обмежені у виборі території, локації чи географії для вибору об’єкта нерухомості — ви обираєте його самостійно, відповідно до своїх уподобань. Ви можете проживати в тому місці, де вважаєте за потрібне. Це дуже важливий елемент, який передбачається багатьма нормативно-правовими актами», — пояснила Москаленко.

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