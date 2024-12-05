В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за знищене майно — Finance.ua

В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за знищене майно Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за знищене майно

В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за знищене майно та на що слід звернути при цьому увагу — розповіли фахівці Юридичного порадника.

Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна …» заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, уповноваженої розглядати заяви про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна на відповідній території.

Водночас така заява подається під час дії воєнного стану та протягом 1-го року з дня його припинення або скасування на території, на якій розташований (розташовувався) знищений об’єкт нерухомого майна.

Але, зверніть увагу, відповідно до ч. 11 цієї ж статті у разі подання заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна при відсутності документів, які підтверджують право власності на таке майно, пріоритетне право на отримання компенсації тощо, обмеження щодо строку подання заяви не поширюється на подання цих документів.

Що це означає

Якщо у Вас з певних причин відсутні окремі документи, наприклад, не встигли відновити документи чи отримати Свідоцтво про право на спадщину, їх можна подати і пізніше, з порушенням строку. Важливо подати в строк саму заяву на компенсацію. Законом прямо передбачено, що заява може бути подана за відсутності таких документів, внаслідок їх втрати або у зв’язку з необхідністю встановлення фактів, що мають юридичне значення.

У такому разі отримувач компенсації подає такі документи додатково або звертається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації з проханням сприяти в отриманні відповідних документів.

Читайте також Чи можна отримати компенсацію за кілька знищених об’єктів нерухомості

Чи у всіх випадках надається 1-річний строк на подання заяви на компенсацію? Є один виняток: на об’єкти, які пошкоджені або знищені внаслідок обставин, спричинених збройною агресією РФ проти України (а це, наприклад, замінування, розмінування тощо), заява може бути подана після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше, ніж протягом 3-ох років з дати припинення або скасування воєнного стану на території, на якій розташований (розташовувався) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна.

Висновки

Оскільки подання інформаційного повідомлення є, так би мовити, першим кроком до подання заяви на компенсацію, то і одне, й інше слід подати не пізніше:

1 року з дня припинення або скасування воєнного стану на території, на якій розташоване знищене майно;

3 років з дати припинення (скасування) воєнного стану на відповідній території, за умови, що обʼєкт було пошкоджено або знищено внаслідок збройної агресії після припинення або скасування воєнного стану (замінування, розмінування тощо).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.