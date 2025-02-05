Власники знищеного житла на ТОТ можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків — Finance.ua

Власники знищеного житла на ТОТ можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків Сьогодні 09:38

Власники знищеного житла на ТОТ можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків

Допоки не вступив в силу ухвалений у грудні минулого року законопроєкт про розширення програми «єВідновлення» на тимчасово-окуповані території, власники зруйнованого або пошкодженого житла, розташованого там, можуть повідомляти про це у Міжнародний реєстр збитків.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк в ефірі «NewsМейкер».

Скільки житла вже зруйнувала росія

За її словами, враховуючи, що до повномасштабного вторгнення кожного року в країні зводилось майже 10 млн кв. метрів житла, росія за неповні три роки зруйнувала те, що Україна побудувала протягом майже 6 років. Водночас, ці дані не враховують знищену житлову нерухомість на тимчасово-окупованих територіях — це лише дані, отримані від власників такої нерухомості, які мають змогу дізнаватись, у якому стані зараз їхнє житло.

«Станом на сьогодні ми бачимо майже 800 тисяч інформаційних повідомлень від власників житла з усієї країни. Згідно з ними, росія зруйнувала нам більше ніж 55 млн кв. м. житла. Але у нас і досі немає повної картини щодо знищеного житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), хоча ми отримуємо дані щодо цього від людей, які точно знають, що на тимчасово окупованих територіях у них є проблема з пошкодженням або зруйнуванням житла», — пояснила Шуляк.

Що робити власникам зруйнованого житла на ТОТ

Окільки допоки не імплементовано ухвалений у грудні минулого року законопроєкт № 11 161, який передбачає розширення «єВідновлення» на ТОТ, власники зруйнованого або пошкодженого житла, розташованого там, можуть фіксувати інформацію у Міжнародному реєстрі збитків.

Там вже працюють за кількома десятками категорій, і знищене житло, розташоване у тому числі і на ТОТ, також підпадає під цю категорію.

При цьому, власникам такого житла рекомендують збирати і надавати всю можливу інформацію, яке може допомогти зафіксувати факт знищення.

«Максимально все, що можна долучити до таких доказів, починаючи від фотофіксації до інших документів, які стосуються Національної поліції тощо. Але попри це, ми розуміємо, що справжні розміри завданої шкоди ми зможемо побачити лише тоді, коли в нас буде доступ до ТОТ. Повторюсь, що не у всіх переселенців звідти є можливість дізнатися, у якому стані наразі їхнє житло — хтось отримує дані від своїх сусідів, а хтось якусь іншу інформацію, але на 100% вона поки не є достовірною», — пояснила парламентарка.

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Водночас, вона нагадала, що технічно держава готова запустити третій етап програми «єВідновлення», в межах якого грошові компенсації одержать переселенці, власники житла, зруйнованого на тимчасово окупованих територіях. Всі необхідні механізми для запуску такої компенсації вже протестували на тимчасово окупованому місті Мелітополь у Запорізькій області. Кілька місяців збиралася інформація, щоб підтвердити, що конкретне житло було зруйноване саме після 24 лютого 2022 року. Для цього долучали навіть космічний супутник.

«Експеримент виявився успішним — у Мелітополі фіксувалися руйнування житла і потім всі ці дані вводились безпосередньо до Реєстру пошкодженого і знищеного майна. Тобто, у нас на сьогодні є технічна можливість, у тому числі через супутникові засоби розуміти, коли було руйнування, де саме таке руйнування відбулося, чи це дійсно житлове приміщення, чи це дійсно руйнування від російського вторгнення тощо. Думаю, що такі сучасні технології нам будуть допомагати і фіксувати і вносити таку інформацію до Реєстру збитків і взагалі до розуміння того, що відбувається на тих територіях, але це все час і відповідні кошти, які потрібно мати для того, щоб все це фіксувати», — резюмувала Шуляк.

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