Не только через Дію: как можно забронировать средства на приобретение жилья по программе єВідновлення — Finance.ua

Не только через Дію: как можно забронировать средства на приобретение жилья по программе єВідновлення Сегодня 15:02 — Личные финансы

Не только через Дію: как можно забронировать средства на приобретение жилья по программе єВідновлення

Для граждан, не имеющих возможности пользоваться услугой єВідновлення через Дію, расширили алгоритм получения услуги через ЦПАУ.

Заявители, в частности пожилые люди, или те, у кого нет доступа к интернету, могут забронировать средства на приобретение недвижимости, непосредственно в ЦПАУ. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она объяснила, что Правительство продолжает вносить изменения в программу єВідновлення, рекомендации по которым высказали участники публичных консультаций проведенных по совершенствованию программы в конце 2023 года. В частности, в начале 2024 года возможность подавать заявления на компенсацию разрешили не только через Дію, но и через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ). Следующий шаг — бронирование средств на приобретение недвижимости, если заявление одобрено. Раньше это можно было сделать исключительно через Дію, но теперь можно будет забронировать средства по сертификату єВідновлення, посетив ЦПАУ.

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По словам Шуляк, запрос на это обновление звучал от граждан уже давно. В частности, забронировать средства на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной через Дію не могли люди, которые не пользуются смартфонами или не имеют доступа к интернету. А с этим, пояснила нардеп, могут быть сложности, например на прифронтовых территориях. Также, до сих пор пользуются «кнопочными» телефонами множество пожилых людей, которым гораздо проще и привычнее получать услуги через центры административных услуг.

«Цифровизация приходит во все сферы нашей жизни, и я — один из адептов тотальной цифровизации, поскольку она не только об удобстве, но и о борьбе с коррупцией. Меньше чиновников, избежать которых позволяет переход на цифру, означает меньше коррупционных проявлений. Но нужно не забывать, что к цифровизации пока пришли далеко не все граждане. Забывать о них — проявление дискриминации», — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что публичные консультации по совершенствованию услуги єВідновлення были первыми в серии публичных консультаций, организованных профильным Комитетом. Рекомендации, полученные в ходе последующих — по наработке нового жилищного законодательства и совершенствованию законопроекта об основных принципах восстановления, также начали постепенно реализовываться.

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