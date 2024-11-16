Неутешительный прогноз: сколько времени понадобится для полной компенсации за разрушенное жилье — Finance.ua

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Неутешительный прогноз: сколько времени понадобится для полной компенсации за разрушенное жилье

Казна и Политика
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Неутешительный прогноз: сколько времени понадобится для полной компенсации за разрушенное жилье
Неутешительный прогноз: сколько времени понадобится для полной компенсации за разрушенное жилье, Фото: freepik
В законопроекте государственного бюджета на 2025 год, представленном на второе чтение, заложено 4 млрд грн на программу «єВідновлення». Однако при текущем финансировании, чтобы полностью компенсировать ущерб от разрушенного и поврежденного жилья, понадобится 1575 лет.
Об этом сообщила председатель партии «Слуга Народа», народный депутат Елена Шуляк.

Сумма прямого ущерба, причиненного Украине

Нардеп отмечает, по данным Всемирного банка, прямой ущерб Украины, причиненный с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, составляет 152 млрд долларов.
Эта сумма включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямому ущербу, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен.

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«При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Что если наполнять озеро чайной ложкой», — отметила Шуляк.

Как распределят средства

Она отмечает, что сумма залоговых средств на «єВідновлення» на 2025 год значительно меньше реальных потребностей программы.
Средства будут распределены на:
  • жилищные сертификаты для тех, кто потерял свое жилье — 3 млрд грн;
  • компенсации за поврежденное имущество — 1 млрд грн.
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Итого с момента запуска программы в мае 2023 года украинцам были выплачены компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн, из которых:
  • 7 млрд грн — компенсации за поврежденное жилье;
  • 8,9 млрд грн — использованные жилищные сертификаты.
Напомним, возможность подавать заявления на компенсацию по программе «єВідновлення» расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Кредиты в Украине

По материалам:
Finance.ua
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