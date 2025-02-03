Почему в Украине до сих пор не запустили новый этап программы «єВідновлення» за ремонт за свой счет — Finance.ua

Почему в Украине до сих пор не запустили новый этап программы «єВідновлення» за ремонт за свой счет Сегодня 10:14 — Недвижимость

Почему в Украине до сих пор не запустили новый этап программы «єВідновлення» за ремонт за свой счет

В этом году может заработать этап программы «єВідновлення», который предусматривает выплаты гражданам, отремонтировавшим поврежденное войной жилье за ​​свой счет.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире в программе NewsМейкер.

Где возьмут средства

К решению проблемы могут привлечь международных партнеров — подписание новых соглашений о финансировании программы компенсаций ожидается в 2025 году. Среди возможных вариантов — финансовая помощь Всемирного банка, а также Банка развития Совета Европы.

Она отметила, что денежные выплаты тем гражданам, чье жилье пострадало в результате российской вооруженной агрессии — один из этапов программы «єВідновлення», который планировалось запустить еще в 2023 году и до сих пор не удалось реализовать. Причина — нехватка средств.

«По состоянию на данный момент этот этап программы, к сожалению, не заработал. Мы очень благодарны всем тем людям, у кого была возможность за свой счет отремонтировать свои дома, но у нас по состоянию на сегодняшний день еще огромное количество людей, не имеющих такой возможности. И, будем говорить откровенно, у Правительства на сегодняшний день нет достаточных денег для того, чтобы в стопроцентном объеме профинансировать такую ​​программу», — констатировала нардеп.

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При этом Шуляк отметила, что надежда на запуск этапа «єВідновлення», который касается выплат гражданам, отремонтировавшим жилье за ​​собственные средства, есть в текущем году, поскольку к финансированию программы продолжают приобщаться международные партнеры.

Так, Всемирный Банк еще в 2023 году предоставил для выплат дополнительные 200 млн долларов, и тогда речь шла о компенсациях за поврежденное жилье. В прошлом году к финансированию присоединился и Банк развития Совета Европы, подписавший соглашение об этом в июне и выплаты касались этапа компенсаций за уничтоженное жилье. Речь шла о сумме 100 млрд евро, что позволило профинансировать выплаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен, сообщила Шуляк.

«Следовательно, эти финансовые учреждения высоко оценили эффективность программы и ее прозрачные механизмы, поэтому сейчас идут переговоры о продлении помощи в ее финансировании. Так, Банк развития Совета Европы также подтвердил свою способность и свое желание подписать дополнительные документы, чтобы присоединиться к финансированию программы». «єВідновлення» и в 2025 году", — подчеркнула Шуляк.

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Она также отметила, что средства на программу можно привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом.

«Пока продолжаются переговоры по передаче этих средств. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим. Половина из них может пойти на оборонные нужды, другая половина — на восстановление Украины. А поскольку программа „єВідновлення“ — неотъемлемая часть восстановления Украины, вполне логично, что часть этих средств можно будет выделить под нужды программы», — подчеркнула Шуляк.

Парламентарий также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплатам средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.

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